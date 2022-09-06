Xbox Game Pass Eylül oyunları hayal kırıklığı yarattı

Microsoft, Xbox Game Pass için Eylül kataloğunu açıkladı. Eylül ayında Game Pass abonelerine sunulacak oyunlar arasında Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition, Opus Magnum ve Metal: Hellsinger gibi farklı yapımlar var. Ayrıca Eylül'de Game Pass'ten ayrılacak oyunlar da belli oldu.
Xbox Game Pass, Eylül'de hangi oyunları alacak?
Xbox Game Pass kataloğu genişlemeye devam ediyor. 6 Eylül'den başlayarak kütüphaneye toplamda sekiz oyun eklenecek. Bugün itibarıyla oynayabileceğiniz oyunlar arasında ise Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition, Opus Magnum ve Train Sim World 3 bulunuyor.
Eylül ayında Game Pass'e sunulan yapımlar simülasyondan aksiyona kadar farklı kategorilerden geliyor. Tüm oyunlar dikkat çekici olsa da, abonelerin merakla beklediğini düşündüğümüz bir yapım bulunmuyor. Eylül'de kütüphaneden A Plague Tale: Innocence ve Final Fantasy XIII gibi oyunlar kaldırılacak.
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Xbox Game Pass eklenen oyunlar (Eylül 2022)
Disney Dreamlight Valley: Founder's Edition (Bulut/Konsol/PC) – 6 Eylül
Opus Magnum (PC) – 6 Eylül
Train Sim World 3 (Konsol ve PC) – 6 Eylül
Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 13 Eylül
DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Bulut/Konsol/PC) – 13 Eylül
You Suck at Parking (Bulut/Konsol/PC) – 14 Eylül
Despot's Game (Konsol ve PC) – 15 Eylül
Metal: Hellsinger (PC ve Xbox Series X) – 15 Eylül
Aboneler ayrıca Dead by Daylight, Grounded, The Elder Scrolls Online, Halo Infinite gibi popüler oyunlar için yeni güncellemeler, DLC'ler ve ek indirimler alacak.
Xbox Game Pass kaldırılan oyunlar (Eylül 2022)
A Plague Tale: Innocence (Bulut, Konsol, ve PC)
Aragami 2 (Bulut, Konsol, ve PC)
Bug Fables: The Everlasting Sapling (Bulut, Konsol, ve PC)
Craftopia (Bulut, Konsol, ve PC)
Final Fantasy XIII (Konsol ve PC)
Flynn: Son of Crimson (Bulut, Konsol, ve PC)
I Am Fish (Bulut, Konsol, ve PC)
Lost Words: Beyond the Page (Bulut, Konsol, ve PC)
Mighty Goose (Bulut, Konsol, ve PC)
SkateBird (Bulut, Konsol, ve PC)
The Artful Escape (Bulut, Konsol, ve PC)
Yukarıda yer alan oyunların 15 Eylül'den itibaren kütüphaneden ayrılacağını belirtmekte fayda var.
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