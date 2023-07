Xbox Game Pass'in ismi değişiyor

Microsoft, PC için Xbox Game Pass aboneliğinin ismini değiştiriyor. Yeni isim ile Xbox markasını, PC oyuncuları için işleri daha az karıştırıcı hale getirecek basitleştirilmiş bir isim düşünülüyor.

Daha önce, Microsoft'un Xbox Game Pass, PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate abonelikleri vardı ve bunların hepsi yalnızca Xbox teklifleri olarak karıştırılıyordu. PC aboneliğinin adı artık değişiyor, ancak logoda yine de bir Xbox sembolü yer alacak.

Microsoft, Game Pass aboneliğini, PC kullanıcılarından ayırmak için Xbox Game Pass'i sadece PC kullanıcılarına özel olarak PC Game Pass olarak değiştirdi. Xbox Game Pass PC'nin Twitter'dan yaptığı bir açıklamada, adımızın ve logomuzun değiştiğine dair bir söylenti duyduk. Bu söylenti doğru." sözlerine yer verdi.

Microsoft ayrıca ilk gün PC Game Pass'e gelecek bazı oyunları listeleme fırsatını da kullandı:

We heard a rumor that we're changing our logo and name. the rumor is true