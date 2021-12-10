Xbox Game Pass'in ismi değişiyor - Son Dakika
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Xbox Game Pass'in ismi değişiyor

10.12.2021 14:54

Microsoft, PC oyuncularına özel Xbox Game Pass'in daha az kafa karıştıran bir isim ile değiştiriyor.

Microsoft, PC için Xbox Game Pass aboneliğinin ismini değiştiriyor. Yeni isim ile Xbox markasını, PC oyuncuları için işleri daha az karıştırıcı hale getirecek basitleştirilmiş bir isim düşünülüyor.

Daha önce, Microsoft'un Xbox Game Pass, PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate abonelikleri vardı ve bunların hepsi yalnızca Xbox teklifleri olarak karıştırılıyordu. PC aboneliğinin adı artık değişiyor, ancak logoda yine de bir Xbox sembolü yer alacak.

XBOX GAME PASS'İN YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Microsoft, Game Pass aboneliğini, PC kullanıcılarından ayırmak için Xbox Game Pass'i sadece PC kullanıcılarına özel olarak PC Game Pass olarak değiştirdi. Xbox Game Pass PC'nin Twitter'dan yaptığı bir açıklamada, adımızın ve logomuzun değiştiğine dair bir söylenti duyduk. Bu söylenti doğru." sözlerine yer verdi.

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Microsoft ayrıca ilk gün PC Game Pass'e gelecek bazı oyunları listeleme fırsatını da kullandı:

  • Total War: WARHAMMER III
  • Redfall
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
  • Atomic Heart
  • Slime Rancher 2
  • A Plague Tale: Requiem
  • Starfield
  • Pupperazzi
  • Space Warlord Organ Trading Simulator
  • Replaced
  • Somerville
  • Eiyuden Chronicle: Rising
  • Scorn
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