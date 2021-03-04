Xbox Game Pass Mart 2021'de gelecek oyunları açıkladı | NBA 2K21, Football Manager 2021 ve daha fazlası geliyor!

Microsoft geçtiğimiz gün Xbox Game Pass Mart 2021'de kütüphanesine eklenecek oyunların listesini duyurdu. Bu ay eklenecek oyunlar içinde NBA 2K21, Football Manager 2021 ve Star Wars: Squadrons gibi popüler oyunlar dikkat çekiyor. İşte eklenecek yeni oyunların listesi;

MART 2021 XBOX GAME PASS OYUNLARI

Madden NFL 21 (konsol, EA Play) – Çıktı

Football Manager 2021 (PC) – 4 Mart

Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsol ve PC) – 4 Mart

NBA 2K21 (Bulut ve konsol) – 4 Mart

Star Wars: Squadrons (Konsol, EA Play) – 4 Mart

NHL 21 (Konsol, EA Play) – Nisan

Microsoft bu yeni oyunları ek olarak, Elite Dangerous'ın buluta, Cricket 19'un ise PC'ye geldiğini açıkladı. Ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt gibi bazı oyunların platformu terk edeceği duyuruldu. Adı geçen oyunların 15 Mart tarihinde kaldırılacağı söyleniyor.

XBOX GAME PASS'TEN ÇIKACAK OYUNLAR

Alvastia Chronicles (Konsol ve PC)

Astrologaster (PC)

Bloodstained: Ritual of the Night (Konsol ve PC)

Kona (Konsol)

The Witcher 3: Wild Hunt (Konsol)

Ay ortasında Microsoft tarafından yeni gelecek oyunların açıklanması bekleniyor.