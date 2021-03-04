Xbox Game Pass Mart 2021'de gelecek oyunları açıkladı | NBA 2K21, Football Manager 2021 ve daha fazlası geliyor! - Son Dakika
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Xbox Game Pass Mart 2021'de gelecek oyunları açıkladı | NBA 2K21, Football Manager 2021 ve daha fazlası geliyor!

04.03.2021 09:53
Xbox Game Pass Mart 2021'de gelecek oyunları açıkladı | NBA 2K21, Football Manager 2021 ve daha fazlası geliyor!

Microsoft, Mart 2021'de Xbox Game Pass platormuna eklenecek olan yeni oyunları duyurdu. Abonelik üzerine hizmet veren Xbox Game Pass, bünyesindeki oyunları geliştirmeye devam ediyor. Bazı oyunlar ise sistemden kaldırılacak.

Microsoft geçtiğimiz gün Xbox Game Pass Mart 2021'de kütüphanesine eklenecek oyunların listesini duyurdu. Bu ay eklenecek oyunlar içinde NBA 2K21, Football Manager 2021 ve Star Wars: Squadrons gibi popüler oyunlar dikkat çekiyor. İşte eklenecek yeni oyunların listesi;

MART 2021 XBOX GAME PASS OYUNLARI

  • Madden NFL 21 (konsol, EA Play) – Çıktı
  • Football Manager 2021 (PC) – 4 Mart
  • Football Manager 2021 Xbox Edition (Konsol ve PC) – 4 Mart
  • NBA 2K21 (Bulut ve konsol) – 4 Mart
  • Star Wars: Squadrons (Konsol, EA Play) – 4 Mart
  • NHL 21 (Konsol, EA Play) – Nisan

Microsoft bu yeni oyunları ek olarak, Elite Dangerous'ın buluta, Cricket 19'un ise PC'ye geldiğini açıkladı. Ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt gibi bazı oyunların platformu terk edeceği duyuruldu. Adı geçen oyunların 15 Mart tarihinde kaldırılacağı söyleniyor.

XBOX GAME PASS'TEN ÇIKACAK OYUNLAR

  • Alvastia Chronicles (Konsol ve PC)
  • Astrologaster (PC)
  • Bloodstained: Ritual of the Night (Konsol ve PC)
  • Kona (Konsol)
  • The Witcher 3: Wild Hunt (Konsol)

Ay ortasında Microsoft tarafından yeni gelecek oyunların açıklanması bekleniyor.

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Son Dakika Gamegar Xbox Game Pass Mart 2021'de gelecek oyunları açıkladı | NBA 2K21, Football Manager 2021 ve daha fazlası geliyor! - Son Dakika


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