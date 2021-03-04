Microsoft geçtiğimiz gün Xbox Game Pass Mart 2021'de kütüphanesine eklenecek oyunların listesini duyurdu. Bu ay eklenecek oyunlar içinde NBA 2K21, Football Manager 2021 ve Star Wars: Squadrons gibi popüler oyunlar dikkat çekiyor. İşte eklenecek yeni oyunların listesi;
Microsoft bu yeni oyunları ek olarak, Elite Dangerous'ın buluta, Cricket 19'un ise PC'ye geldiğini açıkladı. Ayrıca The Witcher 3: Wild Hunt gibi bazı oyunların platformu terk edeceği duyuruldu. Adı geçen oyunların 15 Mart tarihinde kaldırılacağı söyleniyor.
Ay ortasında Microsoft tarafından yeni gelecek oyunların açıklanması bekleniyor.
Son Dakika › Gamegar › Xbox Game Pass Mart 2021'de gelecek oyunları açıkladı | NBA 2K21, Football Manager 2021 ve daha fazlası geliyor! - Son Dakika