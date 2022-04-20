Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası - Son Dakika

Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası

Son Güncelleme: 20.04.2022 08:27

Xbox Game Pass'e Nisan ayında eklenecek oyunlar açıklandı. Bulut, konsol ve PC'ye gelecek yeni oyunlar arasında F1 2021, Need For Speed Hot Pursuit Remastered, 7 Days To Die ve daha fazlası çok yakında Xbox Game Pass'e gelecek.

Xbox Game Pass'e Nisan ayının ikinci yarısında bulut, konsol ve PC için birçok oyun ekleniyor ve birkaç oyun da Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak.

GAME PASS'E BUGÜN EKLENENLER

F1 2021 – Bulut

Işıklar sönüyor ve uzaklaşıyoruz! Game Pass Ultimate üyeleri, EA Play ile bulut oyunlarıyla sürükleyici bir F1 hikayesi yaşayabilir. Kendi takımlarıyla piste çıkın ve F1 2021, EA Play'de oynanabilecek bir dizi yarış oyununa katılırken her Formula 1 hayranının nihai fantezisini yaşayın.

Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası

Need For Speed Hot Pursuit Remastered – Bulut

EA Play aracılığıyla bulut oyunlarıyla sunulan Need for Speed Hot Pursuit Remastered'da kovalamacanın heyecanını ve kaçışın heyecanını hissedin. Dünyanın en sıcak yüksek performanslı otomobillerinde hem kanun kaçağı hem de polis olarak vahşi bir hız duygusunu ortaya çıkarın. Kalbinizi harekete geçiren, sosyal açıdan rekabetçi bir yarış deneyiminde elinizin altındaki taktik silahlarla sıcağı zekice alt edin veya kanun kırıcıları alt edin. Arayışı yeniden alevlendirmenin zamanı geldi.

Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası

Turnip Boy Commits Tax Evasion – Bulut, Konsol ve PC

Yozlaşmış soğan belediye başkanına olan borçlarını geri ödemenin bir yolunu arayan ünlü şalgamın kontrolünü ele geçirin. Bulmaca çözme, zindan keşfi ve bitki hasadının bir karışımını içeren Şalgam Çocuk Vergi Kaçakçılığı Yapıyor, vergi ödemekten kaçınmak ve kuruluşu yıkmak için sevimli ama destansı bir yolculuktur.

Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası
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ÇOK YAKINDA

7 Days to Die – Bulut, Konsol ve PC – 26 Nisan

Ölümsüzler tarafından istila edilen acımasızca affedilmeyen kıyamet sonrası bir dünyada geçen 7 Days to Die, birinci şahıs nişancı oyunu, hayatta kalma korkusu, kule savunması ve rol yapma oyunlarının eşsiz bir kombinasyonu olan açık dünya oyunudur. İlk gelen kesin zombi hayatta kalma sandbox RPG oynayın. Navezgane sizi bekliyor!

Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası

Research and Destroy – Konsol ve PC – 26 Nisan

İnsanlığı ezen Doğaüstü orduları yok etmek için garip yeni silahlar ve araçlar araştırırken ve geliştirirken bu sıra tabanlı aksiyon oyununda üç parlak Süper Bilim Adamının kontrolünü ele geçirin!

Bugsnax – Bulut, Konsol ve PC – 28 Nisan

Bugsnax, sizi efsanevi yarı böcek yarı atıştırmalık yaratıklar Bugsnax'ın evi olan Snaktooth Adası'na bir yolculuğa çıkarıyor. Cesur kâşif Elizabert Megafig tarafından davet edilerek, ev sahibinizin hiçbir yerde bulunmadığını, karmakarışık kampını ve adanın dört bir yanına dağılmış takipçilerini keşfetmek için geliyorsunuz. ve aç!

Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası

Unsouled – Konsol ve PC – 28 Nisan

Reflekslerinizi sınırlarına kadar test edin ve cezalandırıcı derecede zor (ama adil) bir Aksiyon RPG'si olan Unsouled'da uber tatmin edici kombinasyonlar yapın. Yolculuk sırasında, hayatta kalmayı umuyorsanız, maksimum hasar için çeşitli beceri kombinasyonları ve karşı saldırılar yürütme yeteneğinde ustalaşmanız gerekecek.

GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR

30 Nisan'da ise Xbox Game Pass'ten Cricket 19, Outlast 2, Secret Neighbor, Streets of Rage 4 oyunları kaldırılacak.

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Son Dakika Gamegar Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları açıklandı! NFS, F1 2021 ve daha fazlası - Son Dakika
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