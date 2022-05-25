Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı!

25.05.2022 00:36
Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı!

PlayStation Plus Asya kullanıcıları için erişime açıldı. 300'den fazla oyunu oynama fırsatı veren yeni PS Plus ne kadar başarılı?

Xbox'ın abonelik servisi Game Pass'a rakip olmasıyla amacıyla yenilenen PlayStation Plus, nihayet Asya'da erişime açıldı. Sony'nin kendi anavatanı olan Japonya haricinde Asya'daki kullanıcılar PS Plus'ı kullanmaya başladı. Peki yenilenen PlayStation Plus ne kadar başarılı?

Asya ülkeleri için yeni PlayStation Plus hizmeti başladı

Sony'nin geçtiğimiz ay duyurduğu PlayStation Plus, daha önceki PS Plus ve PS Now hizmetlerini birleştiren üç farklı abonelik türü sunuyor: PS Plus Essential, PS Plus Extra ve PS Plus Premium. Bu abonelikler ile Sony, PS4 ve PS5 oyunları için ücretsiz demolar ve buluttan oyun oynama gibi bazı avantajlar sunuyor.

Game Pass rakibi PS Plus'ın çıkış tarihi belli oldu!

PS Plus, daha önce planladığı üzere Asya'da 24 Mayıs tarihinde resmi olarak kullanıcılara sunuldu. Sony, en nihayetinde tüm PS Plus oyunlarının da eksiksiz bir listesini yayınladı. Ancak oyun listesinde sayıca oldukça büyük bir eksiklik olduğu ortaya çıktı.

I borrowed my Brother-in-Law's Hong Kong PSN to show ya'll the updated PS Plus, this is so cool! pic.twitter.com/seWIpYNMFu

— Dart Feld (@RedEyedDragoon_) May 23, 2022

Asya'da sunulan PS Plus hizmetinin her iki katmanın yaklaşık 300 oyun bulunuyor ve bu, duyuru sırasında vadedilen 740 oyunun oldukça gerisinde kalıyor. Bazı oyunları hem PS5 hem de PS4 için ayrı ayrı saysak bile, Sony'nin verdiği rakamın altında.

Ayrıca Asya'daki birçok kullanıcının henüz buluttan oyun oynama hizmetine erişemediğini de belirtelim. Bu nedenle Asya'ya özel olarak PS Plus Deluxe sunuluyor. PS Plus Premium'dan tek farkı ise bulut üzerinden PS3 oyunlarını oynama fırsatı sunmuyor. Buluttaki oyunlar sayıyı artıracaktır, ancak yine de 740'ın altında kalacak.

Yeni PlayStation Plus Avrupa çıkış tarihi 22 Haziran 2022 olarak belirtilmişti. Türkiye ile ilgili herhangi bir detay olmadığını, ancak ülkemizde Avrupa ile aynı anda kullanıma açılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Yani yenilenmiş hizmete yaklaşık bir ay sonra erişim sağlayabilirsiniz.

Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı!

PS Plus Essential aslında halihazırda kullanılan PlayStation Plus'ın aynısını oluşturuyor. PS Plus Extra ise 400'e kadar PS5 ve PS4 oyunundan oluşan bir katalog sunuyor. Son olarak PS Plus Premium, yukarıdaki tüm özelliklere ek olarak PSX, PS2 ve PSP konsollarındaki oyunlara, yalnızca bulutta oynanabilen PS3 oyunlarına ve yeni oyunların demolarına ücretsiz erişim hakkı sağlıyor.

PlayStation Plus Avrupa abonelik fiyatları

Essential – Aylık 8,99 €/ üç aylık 24,99 €/ yıllık 59,99 €

Extra – Aylık 13,99 €/ üç aylık 39,99 €/ yıllık 99,99 €

Premium – Aylık 16,99 €/ üç aylık 49,99 €/ yıllık 119.99 €

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Eski Xbox yöneticisinden tepki çekecek Game Pass yorumu Eski Xbox yöneticisinden tepki çekecek Game Pass yorumu
Kaynak: Shiftdelete

PlayStation Plus, oyunlar, xbox, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı! - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 00:45:45. #1.13#
SON DAKİKA: Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement