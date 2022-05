Xbox Game Pass rakibi PlayStation Plus kullanıma açıldı!

Xbox'ın abonelik servisi Game Pass'a rakip olmasıyla amacıyla yenilenen PlayStation Plus, nihayet Asya'da erişime açıldı. Sony'nin kendi anavatanı olan Japonya haricinde Asya'daki kullanıcılar PS Plus'ı kullanmaya başladı. Peki yenilenen PlayStation Plus ne kadar başarılı?

Asya ülkeleri için yeni PlayStation Plus hizmeti başladı

Sony'nin geçtiğimiz ay duyurduğu PlayStation Plus, daha önceki PS Plus ve PS Now hizmetlerini birleştiren üç farklı abonelik türü sunuyor: PS Plus Essential, PS Plus Extra ve PS Plus Premium. Bu abonelikler ile Sony, PS4 ve PS5 oyunları için ücretsiz demolar ve buluttan oyun oynama gibi bazı avantajlar sunuyor.

Game Pass rakibi PS Plus'ın çıkış tarihi belli oldu!

PS Plus, daha önce planladığı üzere Asya'da 24 Mayıs tarihinde resmi olarak kullanıcılara sunuldu. Sony, en nihayetinde tüm PS Plus oyunlarının da eksiksiz bir listesini yayınladı. Ancak oyun listesinde sayıca oldukça büyük bir eksiklik olduğu ortaya çıktı.

I borrowed my Brother-in-Law's Hong Kong PSN to show ya'll the updated PS Plus, this is so cool! pic.twitter.com/seWIpYNMFu — Dart Feld (@RedEyedDragoon_) May 23, 2022

Asya'da sunulan PS Plus hizmetinin her iki katmanın yaklaşık 300 oyun bulunuyor ve bu, duyuru sırasında vadedilen 740 oyunun oldukça gerisinde kalıyor. Bazı oyunları hem PS5 hem de PS4 için ayrı ayrı saysak bile, Sony'nin verdiği rakamın altında.

Ayrıca Asya'daki birçok kullanıcının henüz buluttan oyun oynama hizmetine erişemediğini de belirtelim. Bu nedenle Asya'ya özel olarak PS Plus Deluxe sunuluyor. PS Plus Premium'dan tek farkı ise bulut üzerinden PS3 oyunlarını oynama fırsatı sunmuyor. Buluttaki oyunlar sayıyı artıracaktır, ancak yine de 740'ın altında kalacak.

Yeni PlayStation Plus Avrupa çıkış tarihi 22 Haziran 2022 olarak belirtilmişti. Türkiye ile ilgili herhangi bir detay olmadığını, ancak ülkemizde Avrupa ile aynı anda kullanıma açılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtelim. Yani yenilenmiş hizmete yaklaşık bir ay sonra erişim sağlayabilirsiniz.

PS Plus Essential aslında halihazırda kullanılan PlayStation Plus'ın aynısını oluşturuyor. PS Plus Extra ise 400'e kadar PS5 ve PS4 oyunundan oluşan bir katalog sunuyor. Son olarak PS Plus Premium, yukarıdaki tüm özelliklere ek olarak PSX, PS2 ve PSP konsollarındaki oyunlara, yalnızca bulutta oynanabilen PS3 oyunlarına ve yeni oyunların demolarına ücretsiz erişim hakkı sağlıyor.

PlayStation Plus Avrupa abonelik fiyatları

Essential – Aylık 8,99 €/ üç aylık 24,99 €/ yıllık 59,99 €

Extra – Aylık 13,99 €/ üç aylık 39,99 €/ yıllık 99,99 €

Premium – Aylık 16,99 €/ üç aylık 49,99 €/ yıllık 119.99 €

