Xbox Game Pass'te Şubat ayında ister daha fazla dinozor evcilleştirmek, ister özel yapım kuşatma motorlarıyla kaleleri yok etmek veya haydut gibi maceralarla kendinize meydan okumak isteyin, hayal gücü istasyonunuzu ateşleyebilirsiniz.
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Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunların yan sıra çıkarılacak oyunlar da bulunmaktadır. 15 Şubat'ta Control, Code Veiin, Final Fantasy XII, The Medium Project Winter ve The Falconeer Xbox Game Pass'ten ayrılacak isimler oldu.
Son Dakika › Gamegar › Xbox Game Pass Şubat 2022 oyunları açıklandı - Son Dakika