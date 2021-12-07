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Xbox Game Pass'te Sürprizler Bitmiyor! - Son Dakika

Xbox Game Pass'te Sürprizler Bitmiyor!

07.12.2021 23:07
Xbox Game Pass'te Sürprizler Bitmiyor!

Xbox Game Pass, The Game Awards 2021'i sürprizlerle donatıyor. Dört yeni oyun çıkar çıkmaz Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Xbox Game Pass PC Twitter hesabı, sürpriz duyurularda kullanılan kurgusal çalışan Melissa McGamepass'ten bir e-posta yayınladı.

Thank you, Melissa pic.twitter.com/shmfYt5tCo

— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 6, 2021

9 Aralık 2021'de düzenlenecek olan The Game Awards 2021 etkinliğinde, dört yeni oyun duyuracak olan Xbox, bu oyunların henüz piyasaya çıkmadığını ve çıkar çıkmaz Xbox Game Pass'e ekleneceğini duyurdu.

Xbox'ın Sürprizleri Bunlarla Sınırlı Kalmıyor

Microsoft, her ay yeni oyunlar ekleyerek genişlettiği Xbox Game Pass kütüphanesine gelecek oyunları duyuruyor. Ancak bir oyun duyuru yapılmadan sürpriz bir şekilde kütüphaneye eklendi.

Xbox Game Pass'te Sürprizler Bitmiyor!

Serious Sam 4, geçtiğimiz Kasım ayı aldığı dil güncellemesiyle birlikte Türkçe arayüz ve altyazı seçeneği ile birlikte Game Pass sistemine dahil edildi.

Aksiyon dolu çevrim içi ve co-op modları bulunan oyununun sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: 4-core CPU @ 2.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 42 GB kullanılabilir alan.

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909)

İşlemci: 8-core CPU @ 3.3 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 1080/2060 or AMD Radeon Vega64/5700 (8 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 42 GB kullanılabilir alan.

Xbox Game Pass'te Sürprizler Bitmiyor!

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xbox Game Pass'te Sürprizler Bitmiyor! - Son Dakika


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