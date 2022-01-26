Xbox'ın 2021 geliri yıllık 2 milyar artarak rekor kırdı! - Son Dakika

Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, The Wrap'e verdiği bir röportajda, "Şu anda piyasada bir Xbox veya yeni bir PlayStation almaya çalıştığınızı düşündüğünüzde, onları bulmak gerçekten zor. Bunun nedeni arzın hiç olmadığı kadar az olması değil. Arz aslında hiç olmadığı kadar büyük ve bu talep hepimizi aşıp geliyor." sözlerine yer verdi.

XBOX, 16 MİLYAR DOLAR YILLIK GELİR İLE REKOR KIRDI

Xbox'ın bu 16,28 milyar dolarlık yıllık gelirine Forza Horizon 5, Halo Infinite ve Xbox Game Pass'in büyük bir katkısı bulunmaktadır. Forza Horizon 5, çıkış yapmasından bu yana geçen sürede 18 milyon satış yaptığı duyurulurken, Halo Infinite ise 20 milyonu aşarak rekorlar kırdı.

REKOR, MICROSOFT GELİRLERİNE DE YANSIDI

Xbox'ın yıllık 2 milyar artan geliri, Microsoft'un hisselerine de yansıdı. 2022'nin ikinci mali çeyreğinde hissedarlarla temettü ve hisse geri alımları şeklinde 10,9 milyar dolar iade etti. Bu getiri, 2021'in ikinci mali çeyreğine göre yüzde 9'luk bir artış oldu. Xbox'ın yıllık gelirinin yaklaşık 12,5 milyarını içerik ve servisler oluştururken, yaklaşık 2,5 milyarlık kısmı ise donanım satışlarından oluştu.