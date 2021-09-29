Xbox Live Gold Ekim 2021 ücretsiz oyunları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Xbox Live Gold Ekim 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

29.09.2021 08:51
Xbox Live Gold Ekim 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

Ekim ayında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu.

Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkacak.

XBOX LIVE GOLD ÜCRETSİZ OYUNLARI

Xbox Live'ın Ekim 2021'deki Games with Gold serisindeki en büyük iki isim Xbox 360 ve başlangıçta Sega Dreamcast'ten geliyor. Castlevania: Harmony of Despair ve Resident Evil Code: Veronice X, cadılar bayramı temalı ay için geriye dönük uyumlu teklifleri sundu.

Xbox One oyunları Aaero ve Hover'dır. 2017 yılında piyasaya sürülen Aaero, ritim ve aksiyon unsurlarına sahip bir demiryolu nişancı oyunudur. 2017'de lansmana çıkan Hover, fütüristik bir şehrin asi kahramanları olan "Gamers"'ın inanılmaz hileler ve kombolar yaparken baskıcı yasalara karşı savaştığı açık dünya parkur oyunudur.

XBOX ONE

  • Aaero (Ekim ayı boyunca mevcut)
  • Hover (16 Ekim – 15 Kasım)
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

XBOX 360

  • Castlevania: Harmony of Despair (1 Ekim – 15 Ekim)
  • Resident Evil: Code Veronica X (16 Ekim – 31 Ekim)

Xbox Live Gold aboneleri; Warhammer: Chaosbane'i 30 Eylül'e kadar, Mulaka'yı 15 Ekim'e kadar, Samurai Shodawn 2'yi ise 30 Eylül'e kadar indirebilirler.

YORUMLAR
500
Teknosa'dan ara tatil fırsatları Teknosa'dan ara tatil fırsatları Windows 11'de Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır? Windows 11'de Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Xbox Game Pass, xbox series x, Microsoft, Xbox One, Xbox 360, xbox, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Xbox Live Gold Ekim 2021 ücretsiz oyunları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin'in aldığı iki önemli karar ne?
09:03 Şangay açlıkla mücadele ediyor: Korona nedeniyle evlere kapatılan insanların attığı çığlıklar şoke etti
08:57 Ünlü Times Meydanı'ndaki patlama sesi korkuttu! İnsanların panik anları kamerada
08:51 11 Nisan güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:47 Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı
08:39 11 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:18 3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu, cinayet şüphelisi tespit edildi
08:14 Akıl almaz olay! Ailesinin direğe bağladığı kişiyi, bekçiler kurtardı
08:11 11 Nisan'da hava nasıl olacak: İstanbul'da kuvvetli sağanak, nisan ayında kar uyarısı
08:03 Pakistan'da İmran Khan'ın çağrısıyla destekçileri sokaklara döküldü: Yeni başbakan bugün seçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 09:26:32. #1.11#
SON DAKİKA: Xbox Live Gold Ekim 2021 ücretsiz oyunları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement