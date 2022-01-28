Xbox Live Gold Şubat 2022 ücretsiz oyunları açıklandı - Son Dakika

Xbox Live Gold Şubat 2022 ücretsiz oyunları açıklandı

Xbox Live Gold Şubat 2022 ücretsiz oyunları açıklandı
Son Güncelleme: 28.01.2022 09:22

Şubat ayında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu.

Şubat ayının Xbox Live Gold ücretsiz oyunları açıklandı. Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkış yapıyor.

XBOX LIVE GOLD ÜCRETSİZ OYUNLARI

Xbox Live Gold ile Şubat 2022 oyunları açıklandı. Xbox Series X/s'te Broken Sword 5: The Serpent's Curse'de destansı bir maceraya katılın ve Aerial_Knight's Never Yield'de sıkı bir film müziğine hızla koşun.

Xbox Live gold üyeleri Games With Gold kapsamında Xbox One oyunları ise Hydrophobia'daki düşmanlarınızla savaşmak için zekanızı ve suyu kullanın ve Stratejik becerilerinizi ise Band of Bugs'ta test edin.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Xbox Series X/S

  • Broken Sword 5: The Serpent's Curse: 1-28 Şubat
  • Aerial Knight's Never Yield: 16 Şubat – 15 Mart

Xbox One

  • Hydrophobia: 1-15 Şubat
  • Band of Bugs: 16-28 Şubat
Xbox Live Gold Şubat 2022 ücretsiz oyunları açıklandı

Xbox Game Pass, xbox series x, Xbox 360, Xbox One, xbox, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Xbox Live Gold Şubat 2022 ücretsiz oyunları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Mustafa Sarıgül'ün ekonomi mesajı verdiği videoda gömleği olay oldu: Kör oldum sayenizde
09:56 Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti
09:46 Kılıçdaroğlu'ndan partili başkanlara sitem: 'CHP cami yıktı' dediklerinde verecek cevabınız yok
09:34 Ebrar Karakurt'tan, ''Müslüman olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz'' yorumuna pankartlı cevap
09:13 Nursel Köse, yeni rolü için imaj değiştirdi! Altın diş takılıp göz simetrisiyle oynandı
09:12 Barcelona transferin son gününde Felix ve Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
08:45 Paris Saint-Germain, Eintracht Frankfurt'tan 90 milyon euro bedelle Muani'yi renklerine bağladı
08:39 Haklarındaki aşk iddiasını yalanlayan Dilan Çiçek Deniz'in "Tanımıyorum" paylaşımına Oğuzhan Koç'tan karşılık gecikmedi
08:02 HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na gizli protokol tepkisi: Ümit Özdağ bakan olsun diye mi sana oy verdik?
07:42 Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Ecem Özkaya, kadrodan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 10:08:33. #1.13#
SON DAKİKA: Xbox Live Gold Şubat 2022 ücretsiz oyunları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement