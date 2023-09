Xbox Live Gold Şubat 2022 ücretsiz oyunları açıklandı

Şubat ayının Xbox Live Gold ücretsiz oyunları açıklandı. Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkış yapıyor.

XBOX LIVE GOLD ÜCRETSİZ OYUNLARI

Xbox Live Gold ile Şubat 2022 oyunları açıklandı. Xbox Series X/s'te Broken Sword 5: The Serpent's Curse'de destansı bir maceraya katılın ve Aerial_Knight's Never Yield'de sıkı bir film müziğine hızla koşun.

Xbox Live gold üyeleri Games With Gold kapsamında Xbox One oyunları ise Hydrophobia'daki düşmanlarınızla savaşmak için zekanızı ve suyu kullanın ve Stratejik becerilerinizi ise Band of Bugs'ta test edin.

Xbox Series X/S

Broken Sword 5: The Serpent's Curse: 1-28 Şubat

Aerial Knight's Never Yield: 16 Şubat – 15 Mart

Xbox One