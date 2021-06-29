Xbox Live Gold Temmuz 2021 Ücretsiz Oyunları Belli Oldu - Son Dakika

Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, Microsoft'un Xbox Games with Gold programıyla Temmuz ayında dört ücretsiz oyun sahibi olacak. Hatta Midway Arcade Origins antolojisindeki tüm retro oyunları hesaba katarsanız tam 34 oyuna sahip olacaklar da diyebiliriz.

Xbox Live Gold Temmuz 2021 Oyunları:

: 1 Temmuz - 31 Temmuz

Rock of Ages 3: Make & Break : 16 Temmuz - 16 Ağustos

Conker: Live & Reloaded : 1 Temmuz - 15 Temmuz

Midway Arcade Origins : 16 Temmuz - 31 Temmuz

İlk Xbox Live Gold ücretsiz oyunu Planet Alpha, bir bilim kurgu dünyasında geçen bir iki buçuk boyutlu aksiyon oyunu. Başlık Planet Alpha Game Studio tarafından üretildi. Geliştiriciler, açıklanamayan nedenlerle kendini keşfedilmemiş bir gezegende bulan kozmik bir kazazedenin kaderi hakkında basit bir hikaye hazırladı. Oyun sırasında hayatta kalmaya ve bu büyüleyici yerin sırlarını öğrenmeye çalışıyoruz.

İkinci Xbox Live Gold ücretsiz oyunu Rock of Ages 3: Make & Break, kule savunmasını zamana meydan okumalarla ve ideal olarak Monthy Python hayranlarına hitap edecek kara mizahla birleştiren absürt bir top macerasının üçüncü bölümü. Rock of Ages'de büyük bir top olarak, tarihten bilinen çeşitli karakterlerin bıraktığı engelleri yok ediyoruz. Görevimiz belirlenen süreyi aşmadan, rakibin savunmasını mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde kırmak.

Üçüncü Xbox Live Gold ücretsiz oyunu Conker: Live & Reloaded, Her biri kendi içinde tam bir oyun oluşturmaya yetecek içeriğe sahip birçok bölümden oluşan bir oyun ile geliştirici ekibin, Xbox Live için ilk büyük yapımı. Oyun, Nintendo 64 konsolunun popülaritesinin sonunda piyasaya sürülen Conker's Bad Fur Day'in önemli ölçüde genişletilmiş ve geliştirilmiş bir versiyonu.

Dördüncü Xbox Live Gold ücretsiz oyunu Midway Arcade Origins, Midway tarafından piyasaya sürülen 30 oyundan oluşan bir set. 2009 yılında Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından satın alındıktan sonra yayıncı, örneğin arcade makinelerinden bilinen klasik yapımları PlayStation 3 ve Xbox 360'a taşımak için Backbone Entertainment'ı görevlendirdi.

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