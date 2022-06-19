Xbox müjdeyi verdi: 50 oyun daha geliyor! - Son Dakika
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Xbox müjdeyi verdi: 50 oyun daha geliyor!

19.06.2022 11:42
Xbox müjdeyi verdi: 50 oyun daha geliyor!

Xbox, PC ve Game Pass tarafına önümüzdeki 12 ay içerisinde gelecek tüm oyunlar belli oldu. İşte detaylar...

Bugün Xbox'ın tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, önümüzdeki 12 ay içinde Xbox ve PC tarafına gelecek oyunlar açıklandı. Üstelik bunların bir kısmının aynı zamanda Game Pass kütüphanesine de ekleneceği belirtildi.

Xbox, PC ve Game Pass için gelecek tüm oyunlar

Xbox tarafından yapılan paylaşımda, PC ve Game Pass tarafı da dahil önümüzdeki 12 ay içerisinde gelecek tüm oyunlar açıklandı. Bu doğrultuda, bu yıl içerisinde 25 oyun gelmesi bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki yılın ilk 6 ayında da yine 25 oyun gelecek.

Xbox müjdeyi verdi: 50 oyun daha geliyor!

Tabii bu oyunların tamamının gelmesi bekleniyor olsa da ufak sarkmalar yaşanabilir. Buna ek olarak, listede ismini görmediğimiz birçok yapımın da önümüzdeki dönemde hem konsol hem PC hem de Game Pass üyeleri için tanıtıldığını görebiliriz. İşte o oyunlar…

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2022 içerisinde çıkacak oyunlar

Naraka: Bladepoint – Game Pass

The Elder Scrolls Online: High Isle

As Dusk Falls – Game Pass

Forza Horizon 5: Hot Wheels

Somerville – Game Pass

A Plague Tale: Requiem- Game Pass

Valheim – Game Pass

Warhammer 40,000: Darktide – Game Pass

Grounded – Game Pass

Fallout 76 Expeditions: The Pitt – Game Pass

Overwatch 2

High on Life – Game Pass

Scorn – Game Pass

Atomic Heart – Game Pass

Gotham Knights

Gunfire Reborn – Game Pass

Persona 5 Royal – Game Pass

Call Of Duty: Modern Warfare II

Pentiment – Game Pass

Halo Infinite Season 3 – Game Pass

Microsoft Flight Simulater 40th Anniversary Edition – Game Pass

Hogwarts Legacy

Party Animals – Game Pass

Slime Rancher 2 – Game Pass

The Callisto Protocol

2023 içerisinde çıkacak oyunlar

Diablo IV

Redfall – Game Pass

Starfield – Game Pass

Forza Motorsport – Game Pass

Minecraft Legends – Game Pass

Ara: History Untold – Game Pass

Wo Long: Fallen Dynasty – Game Pass

S.T.AL.K.E.R 2 – Game Pass

Flintlock – Game Pass

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – Game Pass

Leauge Of Legends – Game Pass

League Of Legends: Wild Rift – Game Pass

Valorant – Game Pass

Teamfight Tactics – Game Pass

Legends Of Runeterra – Game Pass

Ark 2 – Game Pass

Resident Evil 4

Persona 3 Portable – Game Pass

Persona 4 Golden – Game Pass

Replaced – Game Pass

Ereban: Shadow Legacy – Game Pass

Ravenlok – Game Pass

Dead Space

Tha Last Case Of Benedict Fox – Game Pass

Cocoon – Game Pass

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Kaynak: Shiftdelete

xbox, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xbox müjdeyi verdi: 50 oyun daha geliyor! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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