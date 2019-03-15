Son Dakika Haberleri: Xbox One 'Phantom' Kontrol Cihazı Serisine Beyaz Seçenek Ekliyor

Xbox One 'Phantom' Kontrol Cihazı Serisine Beyaz Seçenek Ekliyor

11 dakika önce

Xbox One Phantom White Controller Seriye Eklendi!

Xbox One 'Phantom' Kontrol Cihazı Serisine Beyaz Seçenek Ekliyor, System.String[]
Xbox One Phantom White Controller Seriye Eklendi!


Kısmen transparan beyaz yeni oyun kontrol cihazı – Xbox One Phantom White Controller 2 Nisan'da satışa sunuluyor.

Xbox One kullanıcısıysanız ve cihazınıza yeni bir kontrol cihazı eklemek istiyorsanız, şimdi "Beyaz" bir seçeneğiniz var. 2 Nisan'dan itibaren 70 dolar satış fiyatı ile sunuluyor. Black Phantom geçtiğimiz yıl sunulmuştu. Son olarakta Remaping özelliği bu kontrol cihazlarına eklenmişti.

İşlevsel olarak Microsoft'un diğer standart Xbox One denetleyicileriyle aynıdır, Bluetooth ve aralarında bir kulaklık girişi bulunur. Benzer bir görünüme sahip biraz daha üst düzey bir kontrol cihazı isteyenler içinse geçtiğimiz sonbaharda duyurulan, Elite V2 modeli 150 dolara satılıyor.

Microsoft Store, Xbox Wire

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com

Microsoft, Xbox One, Teknoloji
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