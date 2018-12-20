Xbox One X Hard Disk Değiştirme Rehberi
6 saat önce
Xbox One X oyun konsolunun disk kapasitesi yetmediğinde içerisindeki sabit diski, iki katı kapasiteye sahip bir model ile değiştirdik: https: //www.technopat.net/2018/12/20/...
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:53 Kaynak: Youtube
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