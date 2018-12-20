Son Dakika Haberleri: Xbox One X Hard Disk Değiştirme Rehberi

Xbox One X Hard Disk Değiştirme Rehberi

6 saat önce

Xbox One X oyun konsolunun disk kapasitesi yetmediğinde içerisindeki sabit diski, iki katı kapasiteye sahip bir model ile değiştirdik: https: //www.technopat.net/2018/12/20/...

Xbox One X oyun konsolunun disk kapasitesi yetmediğinde içerisindeki sabit diski, iki katı kapasiteye sahip bir model ile değiştirdik: https://www.technopat.net/2018/12/20/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:53 Kaynak: Youtube

Xbox One, Ekonomi
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