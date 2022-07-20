Xbox oyunu Grounded'ın animasyon dizi uyarlaması geliyor - Son Dakika
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Xbox oyunu Grounded'ın animasyon dizi uyarlaması geliyor

Son Güncelleme: 20.07.2022 09:27

Çok oyunculu hayatta kalma oyunu Grounded, ilk olarak Deadline tarafından bildirildiği üzere animasyon dizi uyarlaması alacağı açıklandı. Star Wars: Clone Wars ve Halo 4'ün yönetmenleri animasyonun yönetmen koltuğuna geçecek.

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilip Xbox ve PC'de piyasaya sürülen Grounded, 10 milyondan fazla oyuncu toplamayı başardı ve birçok başarıyı elde etti.

GROUNDED'IN DİZİSİ ÇEKİLECEK

A Bug's Life ve Honey I shrunk The Kids'ten esinlenen video oyunu Grounded, Star Wars: Clone Wars yazarı Brent Friedman tarafından animasyon dizi uyarlaması yapılacak. Oyunla aynı evren içerisinde yer alacak dizi hakkında daha fazla detay bulunmuyor.

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Waterproof Studios/ SC Productions, Kinetic Media ve Bardel Entertainment, animasyon dizisi için çalışmalara başlayacak, ancak dizinin hangi platformda yayınlanacağı veya özel bir yayın olup olmayacağı hala belli değil.

GROUNDED OYUN KONUSU

Dünya uçsuz bucaksız, güzel ve tehlikeli bir yer - özellikle bir karınca boyutuna küçültüldüğünde. Bu birinci şahıs, çok oyunculu, hayatta kalma-macera oyununda birlikte keşfedin, inşa edin ve hayatta kalın. Arka bahçenin tehlikelerine karşı hayatta kalmak için savaşan dev böcek sürülerinin yanında gelişebilir misin?

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Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Xbox oyunu Grounded'ın animasyon dizi uyarlaması geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xbox oyunu Grounded'ın animasyon dizi uyarlaması geliyor - Son Dakika
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