Xbox Series S Duyurusu Ağustos Ayında Yapılabilir - Son Dakika

Xbox Series S Duyurusu Ağustos Ayında Yapılabilir

Microsoft, Xbox Series S modelini Ağustos ayında tanıtabilir. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ama Eurogamer sitesinin yeni raporu buna işaret ediyor.

Microsoft, Xbox Series S modelini Ağustos ayında tanıtabilir. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ama Eurogamer sitesinin yeni raporu buna işaret ediyor.

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Microsoft yaptığı Xbox 20/20 duyurusu ile Xbox Series X, Xbox Game Pass ve birinci parti oyunlar ile ilgili olarak her ay yeni detayların paylaşılacağını müjdelemişti. Mayıs ayında yapılan bu duyurudan birkaç gün sonra da Inside Xbox programı gerçekleşmiş ve üçüncü parti oyunların tanıtımı yapılmıştı. Bu ay ise sadece Xbox Series X hakkında paylaşılan yeni detayların üzerinden geçilmişti. Ayrıca Mixer servisinin kapatılacağını öğrenmiştik. O yüzden gözlerimizi Temmuz ayında yapılacak olan birinci parti oyunların tanıtımına çevirmek durumunda kalmıştık. Bu tanıtım sonrasında, ikinci yeni nesil Xbox tanıtımı da yapılabilir.


Xbox Series S Ne Zaman Tanıtılacak?


Bildiğiniz gibi her ne kadar Xbox Series X ön planda olsa da, bir süredir söylenti olarak ortalıkta dolanan bir Xbox Series S de var. Kod adı Project Lockhart olan bu model, disksiz ve daha düşük sistem özelliklerine sahip olacak.


Eurogamer tarafından yayınlanan yeni rapora göre Xbox Series S, esasen E3 2020 sırasında tanıtılacakmış. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle fuarın ertelenmesi, bütün planları bozmuştu. Microsoft ise buna karşılık olarak, geçtiğimiz ay Xbox 20/20 adı altında her ay bir etkinlik yapmayı planladığını duyurmuştu. Ne var ki Mayıs ayında VentureBeat sitesinden Jeff Grubb, bu ay için planlanan etkinliğin Ağustos ayına kaydırıldığını rapor etmişti. Bu sonradan yalanlanmış olsa da ikinci haftada düzenlenmesinin beklendiğini göz önünde bulunduracak olursak, doğrulanmış olduğunu görüyoruz. Haliyle Sony, ilk adımı atan taraf oldu. Birinci parti Xbox Series X oyunların gösterileceği Temmuz ayındaki etkinlik ise ertelenmiş değil.


Microsoft cephesinin muhtemelen Xbox Series S ile tanışacağımız bu ayın etkinliğini neden ertelediğine dair resmi bir açıklama yok. PlayStation 5 etkinliğinde nelerin olacağını görmek için erteleme kararının alındığına dair bir takım söylentiler var. Kaldı ki Phil Spencer, PlayStation 5 etkinliği sonrasında yaptığı açıklama ile kendisini iyi hissettiğini ve kendileri için herhangi bir olumsuz durumun olmadığını dile getirmişti.


Bakalım Xbox Series S ile Ağustos ayında tanışabilecek miyiz? Gelişmeleri yakından takipte olacağız.

Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 03:30 

Son Dakika Teknoloji Xbox Series S Duyurusu Ağustos Ayında Yapılabilir - Son Dakika

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