Xbox Series X özelliklerinde sistem toplasak fiyat ne olur? - Son Dakika

Oyuncular uzun yıllardır konsol ve bilgisayar arasında gidip geliyor. Tabii imkanı olan her ikisini de almayı tercih edebilir. Fakat yalnızca oyun odaklı kullanacak kişiler genelde sistem toplamanın yarısı kadar bir ücrete PlayStation veya Xbox almanın daha mantıklı olduğunu öne sürüyordu.

Bununla birlikte günümüzde özellikle Türkiye'de konsol tarafına gelen vergiler sebebiyle artık o kadar cazip gözükmeyebilir. Peki Xbox Series X özelliklerinde bir sistem toplamak maliyet ve performans açısından kazançlı olabilir mi?

Xbox Series S özelliklerinde sistem toplasak fiyat ne olur?

Xbox Series X özelliklerinde sistem toplamanın maliyeti

Microsoft 2020 yılında Xbox Series X ve Xbox Series S isimli 2 yeni konsolunu tanıttı. Çıktıktan kısa bir süre sonra fiyat konusunda indirime gidildi ve Series X 7 bin 499 TL, Series S ise 4 bin 899 TL bandına kadar düştü. Fakat şu anda 13 bin 699 TL ve 7 bin 489 TL civarında bir fiyatla satılıyor.

Bununla birlikte pek çok kişi, Xbox Series X özelliklerinde sistem toplamanın daha mantıklı olabileceğini öne sürüyor. Peki fiyat ve performans ve erişilebilirlik anlamında gerçekten yakın bir fiyata bilgisayar toplamak mümkün mü?

İlk olarak cihazın özelliklerini inceleyelim. Xbox Series X, 8 çekirdekli AMD Zen 2 mimarisini kullanan ve 3.8 GHz hızda çalışabilen bir işlemci ile birlikte geliyor. Kabaca bir tahmin yapacak olursak burada sisteme eklemek istediğimiz işlemcinin Ryzen 7 3700X veya üzeri bir model olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Ekran kartı tarafındaysa Microsoft, 12 TFLOPs işlem gücüne sahip AMD'nin RDNA 2 GPU'larını kullanıyor. Bu sebeple çıktığı dönemde NVIDIA'nın RTX 2080 Super'den daha güçlü olmasıyla ünlendi. Dolayısıyla sisteme RTX 3070 veya üzeri bir kart takmamız gerekiyor.

Depolama tarafında ise 2.4 GB/s yazma ve 4.8 GB/s okuma hızına sahip 1 TB NVMe SSD kullanılıyor. Ayrıca 16 GB GDDR6 bellekler mevcut. Fakat sistem tarafında ancak hayatımıza yeni dahil olan DDR5 RAM'leri kullanabiliriz. Ancak henüz yeterince yaygınlaşmadığını düşünürsek herhangi bir uyum ve parça sorunu yaşamamak için DDR4 de alınabilir.

Tüm bunları göz önüne alarak oluşturduğumuz sistemin özelliklerini ve fiyatını görmek için aşağıdan 2. sayfaya geçiş yapabilirsiniz.