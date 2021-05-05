Xbox Series X/S'in, FPS Boost özelliği 74 oyuna daha eklendi! FPS Boost nedir? - Son Dakika
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Xbox Series X/S'in, FPS Boost özelliği 74 oyuna daha eklendi! FPS Boost nedir?

05.05.2021 12:20
Xbox Series X/S'in, FPS Boost özelliği 74 oyuna daha eklendi! FPS Boost nedir?

FPS Boost nedir? Microsoft, geriye dönük uyumlu olan oyunlarındaki FPS'i dört katına kadar katlayabilen yeni sistemi FPS Boost'u, 74 farklı oyuna daha eklediğini duyurdu. Listede popüler oyunlar da yer alıyor!

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle hem tedarik hem de üretim sorunlarıyla karşılaşan Microsoft, son yaptığı duyuruyla kullanıcılarını sevindiren bir haber verdi. Microsoft'un, yeni nesil FPS Boost teknolojisi oyuncularla buluştu!

FPS BOOST NEDİR?

Microsoft geçtiğimiz ay Xbox Series X/S konsolları için duyurduğu geri dönük uyumlu oyunlardaki performansı dört katına kadar artırabilen FPS Boost özelliğini, bugün itibarıyla 74 farklı oyunla desteklediğini duyurdu.

Oyunculara daha yüksek ayarlarda, takılma yaşamadan yüksek bir tazeleme hızı sunan FPS Boost teknolojisi oyunseverler tarafından büyük bir beğeni aldı. Oyuncuların yeni nesil bu tenkolojiyi etkinleştirmesi için cihazlarını güncellemeleri gerekiyor.

Microsoft, geçtiğimiz ay durulduğu FPS Boost teknolojisine yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. FPS Boost en son geçtiğimiz hafta 13 farklı Electronic Arts oyunu için gelmişti. Şimdi de birbirinden farklı yayıncıların yayınladığı 74 fark oyuna daha eklendi.

Yakuza 6, Assassin's Creed III Remastered, Battlefield V, Far Cry 5 ve Watch Dogs 2 gibi popüler oyunlarda FPS Boost listesinde bulunuyor. Listede yer alan oyunları ve ulaşabileceği FPS değerlerini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

FPS BOOST TEKNOLOJİSİ NASIL KULLANILIR?

Kaynak: Larry Hryb, Xbox's Major Nelson

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