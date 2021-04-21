Xbox Series X/S\'in Quick Resume özelliği güncelleniyor

Xbox Series X/S konsollarındaki Quick Resume yani Hızlı Devam Etme özelliği, oynadığınız oyunlardaki aralarında sorun yaşamadan geçiş yapmaya ve kaldığınız yerden devam etmenize yarayan bir seçenektir.

QUICK RESUME GÜNCELLENİYOR

Xbox mühendisi Eden Marie tarafından yapılan açıklamaya göre, artık Quick Resume'yi destekleyen bütün oyunları kullanabileceksiniz. Bunun yanı sıra Gruplar listesinden Quick Resume'ye kayıtlı olan ya da olmayan oyunları kavrayabilir ve oynamadığınız oyunları da silerek başka oyunlara yer açma potansiyeline sahip olabileceksiniz.

Güncelleme şu anda Xbox Insider kullanıcıları için Alfa hizmetinde kullanılabilir vaziyette. Yakın zamanda tüm oyunseverlerin hizmetine açılmış olacak.