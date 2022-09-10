Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir? - Son Dakika
Üye Girişi

Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?

10.09.2022 17:53
Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?

Xbox Series X'iniz son zamanlarda, özellikle de yeni oyunlar denerken biraz yavaş mı çalışıyor? Bu, önbelleğinizin dolmasıyla ilgili bir sorun olabilir, Xbox kullanıcılarının zamanla karşılaşma eğiliminde olduğu bir sorundur.

İşte Xbox Series X önbelleğinin nasıl çalıştığı ve menüler ve bir güç döngüsü ile nasıl temizleneceği!

Xbox Series X'in önbelleği var mı? Dolu olabilir mi?

Diğer bilgisayarlar gibi, Xbox Series X de oyunlarınızın, uygulamalarınızın ve disklerinizin önemli ve sık erişilen bölümlerini kaydetmek için sınırlı bir hızlı erişim belleği rezervi olan bir önbellek kullanır. Ancak bu önbellek sınırlıdır. Tutarlı kullanım ve birçok yeni oyun keşfetme yoluyla dolarsa, Xbox Series X'iniz önbelleğe yeni bilgiler koyamaz ve bilgi almak daha zor olabilir. Bu, X Serisinin sahip olduğu en büyük avantajlardan birini mahveden yavaşlamalara yol açar.

Xbox Series X'te oyun önbelleği nasıl temizlenir?

Xbox Series X'inizi başlatın ve bazı önbellek temizleme çalışmaları için hazırlanın.

Adım 1: Önce Blu-ray önbelleğinizi temizleyelim. Bu, özellikle büyük bir Blu-ray koleksiyonunuz varsa ve X Serisi'nizi kullanarak çok sayıda film veya şov izliyorsanız kullanışlıdır. Her disk kendi önbelleğinde biraz yer kaplar. Silmek için oyun kumandanızdaki Xbox düğmesine basın, doğrudan Profilinize gidin ve Ayarlar'ı seçin.

Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?

Adım 2: Cihazlar ve bağlantılar'ı seçin. Devam etmek için Blu-Ray'i seçin.

Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?

Adım 3: Kalıcı depolama'yı seçin ve önbelleği silmek için Temizle'yi seçin.

Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?

Adım 4: Diskler halledildiğinde, şimdi önbelleğinizin geri kalanını temizlemek için bir sistem sıfırlaması yapmanın zamanı geldi. Ayarlar'a gidin ve bu sefer Sistem'i seçin.

Adım 5: Konsol bilgilerine gidin.

Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?

Adım 6: Konsolu sıfırla'yı seçin.

Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?

Adım 7: Oyunlarımı ve uygulamalarımı Sıfırla ve sakla seçeneğini belirleyin. Aksi takdirde, her şeyi tekrar indirmeniz gerekir.

Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir?

Adım 8: Xbox Series X'in sıfırlanmasını bekleyin. Bu, koşullara bağlı olarak yarım saate kadar biraz zaman alabilir, bu nedenle sabırlı olmaya hazır olun.

Xbox Series X'inizi kapatıp açın

Önbelleğinizi temizlemenin diğer seçeneği, menüleri tamamen ortadan kaldırır, ancak kablonuzun arasına inmeniz ve bazı donanım işlemleri yapmanız gerekir. İşte nasıl çalıştığı.

Adım 1: Xbox Series X'inizi tamamen kapatın.

Adım 2: Xbox Series X'inizi anahtarlı uzatma kablosundan veya prizden çıkarın.

Adım 3: Birkaç dakika bekleyin. Beklerken, Series X'teki Güç düğmesine basın ve bir süre, yaklaşık 5 ila 10 saniye basılı tutun. Beklerken bunu birkaç kez tekrarlayın.

Adım 4: Series X'inizi tekrar prize takın ve tekrar açın.

Xbox Series X'im neden hala yavaş çalışıyor?

Oyunlarınız öncelikli olarak çevrimiçiyse, internet bağlantınızı kontrol edip sıfırlamak ve mümkünse Wi-Fi yerine kablolu bağlantı kullanmak her zaman iyi bir fikirdir. Xbox Series X, özel yuvasındaki Seagate genişletme kartı dışında herhangi bir bağlı depolama birimiyle iyi çalışmayabilir. Diğer bağlı sabit sürücüleri ve aksesuarları çıkarmayı deneyin ve bunun performansınızı artırıp artırmadığına bakın.

YORUMLAR
500
Kaynak: Tekmoloji

xbox, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir? - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
17:45 İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma tepki çekmişti! Tunç Soyer eleştirilere cevap verdi
17:39 Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri
17:19 AK Partili Mehmet Özhaseki'den enflasyon karşılaştırması: Ekmek 1 lirayken alamıyordunuz
17:06 Erden Timur'un isteyip de Galatasaray'a getiremediği tek futbolcu ortaya çıktı! 2 defa görüşmüş
16:31 Sancaktepe'de "yok artık" dedirten olay! İETT şoförü, engelli vatandaşı otobüse almadı
16:28 Milli basketbolcu Cedi Osman'a tepkiler yükseldi! Sporseverler Burak Yılmaz'ı hatırlattı
16:00 Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi
15:39 Ankaragücü maçında kendilerine saldıran taraftarı iten ve ceza alan Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması: Kendimi güvende hissetmiyorum
15:34 İzmir'de 2 milyondan fazla kişiye konser veren Tarkan, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı
15:33 Icardi'nin maaş belirsizliği sürüyor! Galatasaray'ın açıkladığı detaylar PSG'nin isteği üzerine silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 18:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: Xbox Series X'te önbellek nasıl temizlenir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement