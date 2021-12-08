Xbox The Game Awards Törenine 4 Yeni Oyun Duyurusu ile Geliyor! - Son Dakika
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Xbox The Game Awards Törenine 4 Yeni Oyun Duyurusu ile Geliyor!

08.12.2021 01:07
Xbox The Game Awards Törenine 4 Yeni Oyun Duyurusu ile Geliyor!

Xbox The Game Awards töreninde daha önce duyurulmamış 4 projesini ilk kez açıklayacak.

Yapılan açıklamaya göre Xbox The Game Awards töreninde daha önce duyurulmamış 4 projeyi ilk kez açıklayacak.

Tüm oyun dünyasının gözünün kulağının üzerinde olduğu The Game Awards töreni için artık saatler kalmış durumda. 30 farklı kategoride yılın en iyilerinin belli olacağı ödül töreninde buna ek olarak pek çok yeni oyun duyurusu da karşımıza çıkacak. The Game Awards'ın baş yapımcısı ve sunucusu Geoff Keighley tarafından daha önce yapılan bir duyuruda ödül töreni gecesinde 40-50'den fazla yeni oyunla karşılaşacağımız açıklanmıştı. Şimdi ise Xbox kanadından yapılan bir paylaşım The Game Awards töreninde firmanın Game Pass sistemine ekleyeceği tam 4 yeni oyunla karşımızda olacağını ortaya koyuyor.

Xbox Türkiye hesabından yapılan eğlenceli bir paylaşım ile açıklanan bilgilerde oyuncuların merakla bekledikleri pek çok oyunun çıktıkları gibi Xbox Game Pass sistemine ekleneceklerinin duyurusu yapılıyor. Bunun yanı sıra gönderinin en dikkat çekici yanlarından biri de kuşkusuz sansürlenmiş olarak görselde yer alan dört sürpriz oyun. The GAme Awards ödül töreni esnasında yapılacak duyurular ile ortaya çıkacak olan oyunlar oyuncuları daha şimdiden bir hayli heyecanlandırmış vaziyette. Törende duyurusu yapılacak olan bu dört oyunun ne olduğu ise şimdilik merak konusu. Bunun cevabını 10 Aralık Cuma günü öğreneceğiz. Ayrıca daha şimdiden büyük bir heyecan yaratmış olan bu 4 oyunun hepsinin tıpkı listedeki diğer yapımlar gibi çıktıkları ilk günden itibaren Xbox Game Pass sistemine ekleneceklerini hatırlatmakta da fayda var.

Xbox The Game Awards Törenine 4 Yeni Oyun Duyurusu ile Geliyor!
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Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar Xbox The Game Awards Törenine 4 Yeni Oyun Duyurusu ile Geliyor! - Son Dakika

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