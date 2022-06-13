Xbox ve Riot Games anlaştı: Tüm oyunlar Game Pass'e ekleniyor! - Son Dakika
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Xbox ve Riot Games anlaştı: Tüm oyunlar Game Pass'e ekleniyor!

13.06.2022 13:40
Xbox ve Riot Games anlaştı: Tüm oyunlar Game Pass'e ekleniyor!

Xbox, Game Pass kütüphanesine Riot Games oyunlarını eklemek için anlaşmaya varıldığını duyurdu. İşte tüm oyunlar...

Bugün Riot Games ve Xbox, Riot'un en büyük oyunlarının Game Pass üzerinden oyuncularla buluşması için bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu. Ayrıca yalnızca bilgisayar değil, mobil tarafta da oyunların erişilebilir olması sağlandı.

Riot Games oyunlarına bu kış Game Pass üzerinden erişilebilecek!

Yapılan açıklamaya göre, Xbox ile Riot Game anlaşması sonucu 5 oyun Game Pass üzerinden erişilebilir olacak. Bunların 2'si yalnızca bilgisayar, 1'i mobil, 2'si de hem bilgisayar hem de mobil tarafta geçerli olacak.

Xbox ve Riot Games anlaştı: Tüm oyunlar Game Pass'e ekleniyor!

League of Legends (PC): Tüm şampiyonların kilidi açıldı

Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan League of Legends, Game Pass'e ekleniyor. Ayrıca oyun içerisinde bulunan 160 şampiyonun da kilidinin açıldığı söylendi. Buna ek olarak yeni gelecek olanlar da direkt olarak erişilebilir olacak.

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League of Legends: Wild Rift (Mobil): Tüm şampiyonların kilidi açıldı

League of Legends'ın mobil pazar için sıfırdan geliştirilen bu versiyonu da aslında bilgisayar sürümüne oldukça benziyor. Ayrıca Game Pass sayesinde yine oyun içerisinde bulunan 160 şampiyonun da kilidinin açıldığı söylendi. Buna ek olarak yeni gelecek olanlar da direkt olarak erişilebilir olacak.

Legends of Runeterra (PC ve Mobil): Foundations Set'in kilidi açıldı

Popüler kart oyunları arasında yer alan Legends of Runeterra, hem bilgisayar hem de mobil tarafta Game Pass kütüphanesine ekleniyor. Ayrıca Foundations Set'in kilidinin Game Pass üyelerine özel açık olacağı belirtildi.

Teamfight Tactics (PC ve Mobil)

Game Pass üyeleri artık Teamfight Tactics'e de hem bilgisayar hem de mobil cihazlarından ulaşabilecek. Ayrıca Tier One Little Legend avatarlarına da ücretsiz bir şekilde erişebilecek.

Valorant (PC): Tüm ajanların kilidi açık

Şu anda yalnızca Rior Games'in değil, tüm dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan Valorant da Game Pass kütüphanesine yerleşiyor. Üstelik ücretsiz bir şekilde tüm ajanların kilitleri açık olacak. Ayrıca yeni eklenenlerin kilidi de ilk gün açılacak.

Xbox, Game Pass için Riot Games ile anlaştı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Riot Games, xbox, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xbox ve Riot Games anlaştı: Tüm oyunlar Game Pass'e ekleniyor! - Son Dakika

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