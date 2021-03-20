Xbox cihazlarında Wireless Headset ayarları içerisinde Xbox Series X konsolu için VR ibaresi göründü. Düşük de olsa oyuncuların aklına Xbox VR gözlüğü mü geliyor sorusunu getirdi.

Microsoft bilindiği üzere özellikle harekete duyarlı sistemler geliştirmek konusunda oldukça deneyimli bir firmadır. Xbox 360 ve Xbox One için daha önce çıkan Kinect sistemler istenilen başarıyı yakalayamamıştı. Fakat sahip olunan teknoloji büyük ilgi ve beğenileri toplamıştı. Özellikle farklı kullanımlar ile Microsoft firması bu konularda benzersiz bir deneyim sunmaktadır. Fakat oyun desteğinin az olması ve duyurulan projelerin gelmemesi ya da aksaması Kinect teknolojisini de olumsuz etkilemişti. Bu defteri kapatan Microsoft şimdi de gözlerini sanal gerçeklik teknolojisinin üzerine çevirdi.

Microsoft, Xbox VR üzerinde çalışıyor olabilir

Microsoft yakın bir zaman önce Xbox Wireless Headset ürününü piyasaya sürdü. İncelemeleri gelmeye başlayan Xbox Wireless Headset ürünü düşük fiyatına rağmen büyük bir beğeni topladığını görmekteyiz. İtalyan bir oyuncu kulaklığın ayarlarını yapmak isterken VR ibaresi ile karşılaştı. Bu da Microsoft'un VR geliştirme sürecinde olduğunu göstermektedir