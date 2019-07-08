Son Dakika Haberleri: XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası

43 dakika önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, antrenman uçuşlarıyla başladı.

XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, System.String[]
Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası, antrenman uçuşlarıyla başladı.
İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, ABD, Almanya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde antrenman uçuşları yapıldı.
Bu yıl 10'uncusu düzenlenen şampiyonada sporcular Ali Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 40 kilometrelik bir alanda üçgen rota uçuşu gerçekleştirecek.
Şampiyona, antrenman turları dahil 6 gün sürecek uçuşların ardından 14 Temmuz Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Etkinlik hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan şampiyona temsilcisi Tecelli Aydın, 2004 yılında başlayan şampiyonanın bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sporcuların şampiyona boyunca 3 kategoride mücadele edeceğini aktaran Aydın, "Bu yıl 20'si yurt dışından olmak üzere 80 sporcu katılıyor. Yarışmalar 6 gün sürecek. Bugün antrenman uçuşları yapılıyor. Kalan 5 günde en iyi uçuşu yapan sporcuların puanlarını hesaplayarak birinciyi belirleyeceğiz. Takımlar, genel ve kadın klasmanı olarak 3 kategoride yarışmalar gerçekleştirilecek. Ali Dağı'nın tepesi bizim kalkış noktamız. Buradan kalktıktan sonra belirlediğimiz rota istikametinde pilotlarımız uçuyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:02 Kaynak: AA
Kayseri, Türkiye, Talas, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu Elektriklerin kesildiği Bursa'da hayat durma noktasına geldi Piyasa değeri 50 milyon lira ! İstanbul'da 5 liraya günübirlik tatil fırsatı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:45:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: XC Türkiye Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]