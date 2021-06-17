XCMG, coğrafyaya göre özelleştirilmiş vinçleri teslim etti

Ağır makine üretim şirketi XCMG, coğrafyaya göre özelleştirilmiş 100'den fazla vinci uluslararası müşterilerine teslim etti

Şirket, vinçleri farklı bölgelerin iklim ve operasyon senaryolarının yanı sıra, müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirdi ve optimize etti.

Şirket açıklamasına göre Orta Doğu'da, tropikal çöl iklimi vinçlerin yüksek sıcaklıklara ve toza karşı dayanıklı olmasını gerektiriyor ve söz konusu vinçler yüksek uyum ve güvenilirlikleri nedeniyle en büyük pazar payına sahip durumda. Aynı zamanda, Orta Asya'nın soğuk iklimi, normal şekilde çalışmayı sağlamak için vinçlerin motor ön ısıtma özelliğine sahip olmasını gerektirmektedir ve şasi tasarımlarının tüm yol koşullarına uyum sağlamak için güçlü bir çekiş ve kavrama gücü sağlaması gerekir.

Şirket, geçtiğimiz yıllar içinde dünyanın en büyük petrol rafinerisi projesi Dangote Refinery, Bangladeş'teki Padma Demiryolu Köprüsü, Endonezya'nın Sulawesi Bölgesi'ndeki büyük ölçekli nikel-demir projesi, Katar'daki Doha-Dukhan Eskpres Yolu da dahil olmak üzere çeşitli altyapı inşaatlarını desteklemek için yurtdışı birçok büyük inşaat projesine katılmıştı. - İSTANBUL