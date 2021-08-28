XFlow Esports PUBG kadrosuna Berk "esqui" Özmert'i dahil etti!

PUBG arenasında adını çokça duyduğumuz XFlow bu transfer ile yeni turnuvalarda çok daha büyük başarılar elde edebilir!

836 Pizza Locale birkaç gün önce esqui'nin de içinde bulunduğu PUBG kadrosu ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılık haberinin ardından oyuncuların bir sonraki duraklarının ne olacağı merak edilir oldu ve XFlow Esports'un dün yaptığı duyurusunun ardından Esqui'nin yeni yuvası da belli olmuş oldu.