XFlow Esports PUBG kadrosuna güç katıyor! - Son Dakika

XFlow Esports PUBG kadrosuna koç takviyesi yaptı. Başarılı takım koç rolü için Bilal Berk 'Niclas' Ünalan ile anlaşmaya vardı. Organizasyon yaptığı paylaşımla anlaşmayı duyurdu. Yapılan paylaşımda koç için güzel bir video eşliğinde hoş geldin mesajı yayınlandı.

'Niclas' (NiclasPUBG) XFlow Esports (xflowesports) PUBG Kadrosunda!

XFlow Esports'un yeni PUBG koçu kişisel sosyal medya hesabından anlaşmayla ilgili duygularını paylaştı.

Playerbros ekibi olarak anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor ve XFlow Esports'a başarılar diliyoruz!