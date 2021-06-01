XFlow Esports Wild Rift arenasına giriş yaptı! - Son Dakika

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çoğu esporseverin takdirini toplayan XFlow Esports Wild Rift arenasına giriş yaptı. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Wild Riot arenasına giriş yaptığını duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımını bir video ile yaptı. Kadroda ise toplamda 6 adet oyuncu bulunuyor. Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Kai (Support)

Lox (ADC)

Borixi (Mid)

Deeprez (Jungle)

Cycle (Jungle)

Ducky (Top Lane)

Duyuru paylaşımının gelen altına yorumlara baktığımızda ise taraftarların bu transferlerden memnun olduğunu görüyoruz. Organizasyon böylelikle yaz ayında düzenlenecek olan ilk resmi Wild Rift turnuva elemelerine katılabilecek.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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