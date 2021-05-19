XFlow Esports XOD1AC ile anlaştı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan XFlow Esports XOD1AC ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Organizasyon duyuruyu "Yukarıdan bir ses yükseldi" başlığıyla paylaştı. XFlow Esports, duyuruyu video ile paylaştı. Videonun müziğinde ise son zamanların trendlerinden biri olan "Pablo" şarkısı çalıyor. Videoya da göz atmak istersiniz diye hemen aşağıya ekliyoruz.

Gönderinin yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarlar bu transferden oldukça memnun gözüküyor. Hatta yorumlara detaylıca göz attığımızda ise gelecek için kadro planlaması dahi yapılmış.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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