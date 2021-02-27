XFlow Esports yeni FIFA21 oyuncusunu taraftarlarına duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

XFlow Esports yeni FIFA21 oyuncusunu taraftarlarına duyurdu

27.02.2021 12:24

XFlow Esports (xflowesports), espor arenasında emin adımlarla ilerliyor.

Yeni bir oluşum olan XFlow Esports hatırlayacağınız üzere ilk olarak Valorant kadrosunu duyurmuştu. Organizasyon ikinci adım olarak, FIFA21 oyunu için yeni bir oyuncu duyurdu. Sosyal medya hesabından hoş geldin mesajı yayınlayan kulüp, Şeyhmus 'GOODMORNING' Kaya'yı bünyesine kattığını açıkladı. Hoş geldin mesajıyla birlikte GOODMORNING'in kendilerini FIFA21 oyununda temsil edeceğini belirtti.

XFlow Esports takımına ve GOODMORNING'e Playerbros ailesi olarak başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

valorant, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler XFlow Esports yeni FIFA21 oyuncusunu taraftarlarına duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:42 3 yıllık imza atacak! Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'daki boş evlerle ilgili bakanlık harekete geçiyor
19:28 Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
19:23 Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
18:38 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı
18:34 Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı
18:17 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek
18:15 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 20:02:01. #1.13#
SON DAKİKA: XFlow Esports yeni FIFA21 oyuncusunu taraftarlarına duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement