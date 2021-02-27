XFlow Esports yeni FIFA21 oyuncusunu taraftarlarına duyurdu

Yeni bir oluşum olan XFlow Esports hatırlayacağınız üzere ilk olarak Valorant kadrosunu duyurmuştu. Organizasyon ikinci adım olarak, FIFA21 oyunu için yeni bir oyuncu duyurdu. Sosyal medya hesabından hoş geldin mesajı yayınlayan kulüp, Şeyhmus 'GOODMORNING' Kaya'yı bünyesine kattığını açıkladı. Hoş geldin mesajıyla birlikte GOODMORNING'in kendilerini FIFA21 oyununda temsil edeceğini belirtti.

XFlow Esports takımına ve GOODMORNING'e Playerbros ailesi olarak başarılar diliyoruz.