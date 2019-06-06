Son Dakika Haberleri: Xhaka: 'Ronaldo Saygıyı Çok Hak Ediyor'
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Xhaka: 'Ronaldo Saygıyı Çok Hak Ediyor'

29 dakika önce

Granit Xhaka, UEFA Milletler Ligi yarı finalinde İsviçre'nin Portekiz yenilgisine tepki gösterdi. Xhaka, Cristiano Ronaldo'nun şapka hilesini ve ev sahibi için performansını tartışıyor.

Granit Xhaka, UEFA Milletler Ligi yarı finalinde İsviçre'nin Portekiz yenilgisine tepki gösterdi. Xhaka, Cristiano Ronaldo'nun şapka hilesini ve ev sahibi için performansını tartışıyor.
Xhaka: 'Ronaldo Saygıyı Çok Hak Ediyor'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06 
Portekiz, Granit Xhaka, İsviçre, Spor
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