Xhaka: 'Ronaldo Saygıyı Çok Hak Ediyor'
29 dakika önce
Granit Xhaka, UEFA Milletler Ligi yarı finalinde İsviçre'nin Portekiz yenilgisine tepki gösterdi. Xhaka, Cristiano Ronaldo'nun şapka hilesini ve ev sahibi için performansını tartışıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut oldu
Fenerbahçe, Paul Onuachu için harekete geçti!
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu sonrası Filipe Luis'i gündemine aldı
Abdullah Avcı, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi istiyor