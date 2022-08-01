Çin'in Kuzeybatısındaki Liuba İlçesinde Turizm Gelişiyor

Xİ'AN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Liuba ilçesinde bulunan Zibai Dağı Milli Orman Parkı'nı gezen turistler, 30 Temmuz 2022. Shaanxi eyaletindeki Qinling Dağları'nın hinterlandında yer alan uzak bir yer olan Liuba ilçesi, muhteşem çevre koşullarının avantajından yararlandı ve dağ manzaralı alanlarda, geleneksel sokaklarda, tarihi yerlerde, modern misafir evlerinde, futbol antreman üssü ve benzeri yerlerde yaz tatili sırasınca turistik aktiviteleri artırarak yerel turizmi geliştirdi. Liuba ilçesi yıllardır yeşil dağları ve temiz suyu korumak ile turizm sektörünü güçlendirmeye yönelik stratejiyi sıkı sıkıya uygulamak şeklindeki genel ilkeleri uyguluyor. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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