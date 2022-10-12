Çin'in Ningshan İlçesindeki Yeşil Kalkınma

Ningshan ilçesi son yıllarda ekolojik koruma ve yeşil kalkınma konusunda büyük çaba gösterdi. Bu sayede yerel ormanların kapladığı alan yüzde 96,24'e ulaşırken, tepeli ibis, dev panda ve altın kalkık burunlu maymunların nüfusu arttı. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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