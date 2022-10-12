Çin'in Ningshan İlçesindeki Yeşil Kalkınma - Son Dakika
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Çin'in Ningshan İlçesindeki Yeşil Kalkınma

12.10.2022 23:54
Çin'in Ningshan İlçesindeki Yeşil Kalkınma

Xİ'AN, 12 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Ningshan ilçesinde, tepeli ibis yabanileştirme üssünün yakınındaki organik çeltik tarlaları görülüyor, 10 Ekim 2022.

Xİ'AN, 12 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Ningshan ilçesinde, tepeli ibis yabanileştirme üssünün yakınındaki organik çeltik tarlaları görülüyor, 10 Ekim 2022.

Ningshan ilçesi son yıllarda ekolojik koruma ve yeşil kalkınma konusunda büyük çaba gösterdi. Bu sayede yerel ormanların kapladığı alan yüzde 96,24'e ulaşırken, tepeli ibis, dev panda ve altın kalkık burunlu maymunların nüfusu arttı. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Ningshan İlçesindeki Yeşil Kalkınma - Son Dakika
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