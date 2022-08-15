Uluslararası İpek Yolu Fuarı, Daha Derin Bir Kuşak ve Yol İşbirliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Uluslararası İpek Yolu Fuarı, Daha Derin Bir Kuşak ve Yol İşbirliğine Vurgu Yaptı

15.08.2022 13:46
Uluslararası İpek Yolu Fuarı, Daha Derin Bir Kuşak ve Yol İşbirliğine Vurgu Yaptı

Xİ'AN, 15 Ağustos (Xinhua) -- 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı, Pazar günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da açıldı.

Xİ'AN, 15 Ağustos (Xinhua) -- 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı, Pazar günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da açıldı. Fuarın bu yılki gündeminin üst sıralarında Kuşak ve Yol işbirliğinin derinleştirilmesi bulunuyor. Ortak ilerleme, paylaşılan fayda ve kazan-kazan sonuçları için ülkeler ve bölgeler arası bağlantı ve entegrasyonun güçlendirilmesi temasını taşıyan fuarda bu yıl Güney Kore, Tayland ve Singapur dahil 70 ülke ve bölgeden katılımcı yer alıyor. Özbekistan ise bu yılki fuarın onur konuğu. Beş günlük fuarda RCEP bölgesel ekonomik ve ticari işbirliği, akıllı üretim ve yeşil kalkınma gibi konularda toplantı ve forumlar da düzenlenecek. Çin tarafından 2013 yılında önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ortak kalkınma ve refah için Asya'yı Avrupa ve İpek Yolu ticaret güzergahında yer alan diğer bölgeler ile birleştiren ticari ve altyapı ağları kurulmasını amaçlıyor. İnisiyatif kapsamında ticaret ve yatırım açısından esaslı ilerlemeler kaydedildi. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei 2013'ten 2021'e kadar Çin ile Kuşak ve Yol ülkeleri arasındaki toplam mal ticareti hacminin yaklaşık 11 trilyon ABD doları olduğunu, iki yönlü yatırımların ise 230 milyar doları aştığını söyledi. Li, Çin'in 2021 yılı sonuna kadar Kuşak ve Yol üzerindeki 24 ülkede 79 ekonomik ve ticari işbirliği bölgesi kurduğunu, bunun için 43 milyar dolar yatırım yaparken 346.000 kişiye yerel istihdam sağladığını belirtti. Fuar katılımcıları Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin canlılığında ve cazibesinde bir artış olduğunu da düşünüyorlar.

Uluslararası İpek Yolu Fuarı, Daha Derin Bir Kuşak ve Yol İşbirliğine Vurgu Yaptı

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Üst Düzey Çinli Diplomat, 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı'nın Açılış Törenine Katıldı Üst Düzey Çinli Diplomat, 6. Uluslararası İpek Yolu Fuarı'nın Açılış Törenine Katıldı Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak Tunus'ta Çin Yardımıyla Yapılan Spor ve Kültür Merkezi Bir Ay İçinde Tamamlanacak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, İpek Yolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası İpek Yolu Fuarı, Daha Derin Bir Kuşak ve Yol İşbirliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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