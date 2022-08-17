Çin-Rcep İşbirliği, İpek Yolu Fuarı'nın Sıcak Gündem Maddelerinden Birini Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin-Rcep İşbirliği, İpek Yolu Fuarı'nın Sıcak Gündem Maddelerinden Birini Oluşturuyor

17.08.2022 12:16
Çin-Rcep İşbirliği, İpek Yolu Fuarı'nın Sıcak Gündem Maddelerinden Birini Oluşturuyor

Xİ'AN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyesi ülkelerle işbirliği, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen altıncı İpek Yolu Uluslararası Fuarı'nın sıcak gündem maddelerinden biri oldu.

Xİ'AN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) üyesi ülkelerle işbirliği, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da düzenlenen altıncı İpek Yolu Uluslararası Fuarı'nın sıcak gündem maddelerinden biri oldu. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Fei, Çin'in bu yılın başından bu yana, çeşitli ülkelerin sanayi ve ticaret çevrelerine daha iyi hizmet, daha serbest ve uygun iş ortamı sağlayarak, işletmelerin fırsatları daha iyi kavramasına yardımcı olmayı ve RCEP anlaşmasının yüksek kaliteli biçimde uygulanmasını aktif olarak teşvik ettiğini söyledi. Çalkantılı uluslararası durum ve Kovid-19 pandemisine karşın RCEP bu yılın ilk yarısında kalkınmayla ilgili yararlarını sağlamaya başladı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre, bu yılın ilk yedi ayında Çin'in diğer RCEP üyeleri ile ithalat ve ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,5 artarken, Temmuz ayında ticaret büyümesi yüzde 18,8'e ulaştı. Çin (Shaanxi) ile RCEP ülkeleri arasında bölgesel ekonomik ve ticari işbirliğine odaklanan bir yuvarlak masa toplantısında katılımcılar RCEP anlaşmasının bu yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana bölgesel işbirliği ve kalkınma fırsatlarını ele aldılar. Bu yıl ASEAN'ın dönem başkanı olarak Kamboçya, RCEP üyesi ülkelerle her zaman yakın temasta bulundu ve 10 ASEAN üyesine ek olarak Çin, Japonya ve Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP anlaşmasının uygulanmasını etkili bir şekilde destekledi. Kamboçya'nın Xi'an'daki başkonsolosu Som Visal, RCEP anlaşmasının uygulanmasının Kamboçya ile Çin arasında özellikle tarımsal, endüstriyel ve işlenmiş tarımsal ürünler için pazar erişimini genişletmeye devam edeceğini söyledi.

RCEP'in uygulamasının derinleştirilmesiyle birlikte, Çin'in tüm kesimleri bu yeni ticaret işbirliği mekanizmasına aktif olarak entegre oluyor. Perşembe günü sona erecek olan beş günlük İpek Yolu fuarına ev sahipliği yapan Shaanxi eyaleti, RCEP üyesi ülkelerle işbirliği alanını aktif olarak genişletiyor. Shaanxi eyaleti ticaret departmanı müdür yardımcısı Sun Jinghu'ya göre, bu yılın ilk yarısında Shaanxi'nin RCEP üyeleriyle yaptığı ithalat ve ihracat 93,27 milyar yuana (yaklaşık 13,74 milyar ABD doları) ulaştı ve eyaletin toplam ticaretinin yüzde 39,5'ini oluşturdu. Japonya Dış Ticaret Örgütü Beijing Ofisi Genel Direktörü Takashima Ryusuke, 2022'nin ilk yarısında Shaanxi'nin Japonya'ya ihracatının önemli ölçüde arttığını ve bu yılın ikinci yarısında Japonya'nın Shaanxi eyaleti ile olan ticaretini daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Xi, Çin'in Kuzeydoğu Bölgesinin Yeniden Canlanacağına Dair Güvenini İfade Etti Xi, Çin'in Kuzeydoğu Bölgesinin Yeniden Canlanacağına Dair Güvenini İfade Etti Çin Başbakanı Li, Ekonomik Güçleri Toparlanmayı Pekiştirmeye Çağırdı Çin Başbakanı Li, Ekonomik Güçleri Toparlanmayı Pekiştirmeye Çağırdı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İpek Yolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Rcep İşbirliği, İpek Yolu Fuarı'nın Sıcak Gündem Maddelerinden Birini Oluşturuyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:10 Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak
13:05 Galatasaray, Norveçli stoper Olsen'e imza attırmaya çok yaklaştı
12:46 İkinci el otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı araç satış platformlarını harekete geçirdi
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:17 Ankara'da bir şahıs, annesine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı dakikalarca tekmeledi
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
12:05 İBB duyurdu: Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:43 Yeni Zelanda sele teslim! 210 evin tahliye edildiği ülkede OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 13:48:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çin-Rcep İşbirliği, İpek Yolu Fuarı'nın Sıcak Gündem Maddelerinden Birini Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement