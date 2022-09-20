Çin Savunma Bakanı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

20.09.2022 08:12
Çin Savunma Bakanı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

Xİ'AN, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Pazartesi günü Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile biraraya geldi.

Xİ'AN, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe, Pazartesi günü Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile biraraya geldi. Wei görüşmede, her koşulda stratejik ortak olan Çin ve Pakistan'ın, küresel konjonktür ne olursa olsun her zaman güvenilir ve sağlam dost ve kardeş iki ülke olacağını ifade etti. Bakan, iki tarafın çeşitli risk ve güçlükleri birlikte aşma becerilerini artırmaya devam etmeleri ve her iki ülkenin ortak çıkarlarının yanı sıra bölgede barış ve istikrarı korumak için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. Bajwa ise Pakistan'daki sel felaketi sonrasında gönderdiği yardımlar için Çin'e teşekkür etti. Pakistan'ın tek Çin ilkesine kesinlikle sadık kalacağını belirten Bajwa, iki ordunun ortak tatbikat ve eğitimin yanı sıra diğer alanlardaki işbirliğini daha da ilerletmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanı, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü - Son Dakika
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