Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

29.09.2022 15:54
Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Xİ'AN, 29 Eylül (Xinhua) -- Shaanxi Otomobil Holding Grubu, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde ekipman üretiminde lider bir kuruluş. Shaanxi Otomobil'in yurtdışı siparişleri bu yılın başından beri artışını sürdürdü.

Xİ'AN, 29 Eylül (Xinhua) -- Shaanxi Otomobil Holding Grubu, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde ekipman üretiminde lider bir kuruluş. Shaanxi Otomobil'in yurtdışı siparişleri bu yılın başından beri artışını sürdürdü. Şirketin ürettiği ağır hizmet kamyonları 130'un üzerinde ülke ve bölgeye ihraç ediliyor. Kapasiteyi genişletmek için geçtiğimiz günlerde bir kapasite artırma projesi uygulamaya kondu.

Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır hizmet kamyonu kapasitesini artırma projesine ait montaj hattında çalışan işçiler, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır hizmet kamyonu kapasitesini artırma projesine ait montaj hattında üretilmekte olan bir ağır hiz met kamyonu, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır hizmet kamyonu kapasitesini artırma projesine ait montaj hattında üretilen bir ağır hizmet kamyonu test ediliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır hizmet kamyonu kapasitesini artırma projesine ait montaj hattında çalışan işçiler, 27 Eylül 202 2. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır hizmet kamyonu kapasitesini artırma projesine ait montaj hattında çalışan işçiler, 27 Eylül 202 2. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır hizmet kamyonu kapasitesini artırma projesine ait montaj hattında üretilen bir ağır hizmet kamy onu test ediliyor, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır hizmet kamyonu kapasitesini artırma projesine ait montaj hattında üretilmekte olan bir ağır hizmet kamyonu, 27 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da bulunan Shaanxi Otomobil Holding Grubu'nun ağır hizmet kamyonu kapasitesini artırma projesine ait montaj hattında çalışan bir işçi, 27 Eylül 20 22. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Shaanxi Otomobil Şirketine, Yurtdışından Ağır Hizmet Kamyonu Siparişleri Artmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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