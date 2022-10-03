Çin'in Xi'an Kentinde 2000 Yıllık Bronz Sikke Gün Işığına Çıkarıldı - Son Dakika
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Çin'in Xi'an Kentinde 2000 Yıllık Bronz Sikke Gün Işığına Çıkarıldı

03.10.2022 19:12
Çin'in Xi'an Kentinde 2000 Yıllık Bronz Sikke Gün Işığına Çıkarıldı

Xİ'AN, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da, geçmişi 2000 yıldan daha eskiye dayanan bir darphanenin kalıntılarından, içinde binlerce bronz sikkenin de bulunduğu yeni bir dizi eski eser ortaya çıkarıldı.

Xİ'AN, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da, geçmişi 2000 yıldan daha eskiye dayanan bir darphanenin kalıntılarından, içinde binlerce bronz sikkenin de bulunduğu yeni bir dizi eski eser ortaya çıkarıldı. Farklı dış görünüşü ve şekilleri olan sikkelerin dışında, 100'den fazla kül çukuru, 3 ev kalıntısı, 11 fırın kalıntısı, 18 kuyu ile 3 eritme ve döküm kalıntısı da gün ışığına çıkarıldı. Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) Arkeoloji Enstitüsü araştırmacılarından Zhang Jianfeng'e göre, şekil ve yapılarına bakıldığında, bütün kalıntılar Batı Han Hanedanlığı (MÖ 202-MS 25) dönemine dayanıyor. Bazıları ise MS 9-23 yıllarında Wang Mang döneminde Xin Hanedanı olarak da adlandırılan kısa ömürlü döneme ait. Zhang, darphanenin ulusal düzeyde olduğunu söyledi. Xi'an, adı Chang'an iken Batı Han Hanedanlığı'nın başkentiydi. CASS Arkeoloji Enstitüsü ve Xi'an'ın Kültürel Kalıntıları Koruma ve Arkeoloji Enstitüsünden arkeologlar, Aralık 2015'te ortak olarak sitenin kazı çalışmasını başlattı. Kazı çalışmalarının son turu Mart 2021'de başladı. Zhang, keşiflerin o dönemin para basma teknolojisi ile para ve ekonomi politikalarındaki değişiklikler üzerinde yürütülen çalışmalar açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Arkeoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Xi'an Kentinde 2000 Yıllık Bronz Sikke Gün Işığına Çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Xi'an Kentinde 2000 Yıllık Bronz Sikke Gün Işığına Çıkarıldı - Son Dakika
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