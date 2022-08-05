Çin'in Kuzeybatısındaki Shaanxi'de Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 6 Artış Kaydetti - Son Dakika
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Çin'in Kuzeybatısındaki Shaanxi'de Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 6 Artış Kaydetti

05.08.2022 12:16
Çin'in Kuzeybatısındaki Shaanxi'de Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 6 Artış Kaydetti

Xİ'AN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin dış ticareti bu yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6'lık artışla 236,2 milyar yuanın (yaklaşık 34,9 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Xİ'AN, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çinli yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin dış ticareti bu yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6'lık artışla 236,2 milyar yuanın (yaklaşık 34,9 milyar ABD doları) üzerine çıktı. Eyaletin merkezi Xi'an'daki gümrük kurumu, bu dönemde eyaletin ihracatının geçen senenin ilk yarısına göre yüzde 28,7 artarak 144,2 milyar yuanı aştığını ve ithalatın da 92 milyar yuana yaklaştığını kaydetti. Shaanxi'nin mekanik ve elektrikli ürünler ihracatı Ocak-Haziran döneminde yüzde 28,4 arttı ve 129,6 milyar yuanı aşarak eyaletin toplam ihracat hacminin yüzde 89,9'unu oluşturdu. Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle olan ticaret büyümeyi sürdürürken, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle olan ticaret de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,4 yükseliş göstererek 93,3 milyar yuana yaklaştı.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Kuzeybatısındaki Shaanxi'de Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 6 Artış Kaydetti - Son Dakika
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