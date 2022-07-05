Xi, Cezayir'in Bağımsızlığının 60. Yıl Dönümünde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Kutladı - Son Dakika
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Xi, Cezayir'in Bağımsızlığının 60. Yıl Dönümünde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Kutladı

05.07.2022 17:20
Xi, Cezayir'in Bağımsızlığının 60. Yıl Dönümünde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Kutladı

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a Cezayir Bağımsızlık Savaşı zaferinin 60. yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a Cezayir Bağımsızlık Savaşı zaferinin 60. yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdi. Xi, 60 yıl önce Cezayir halkının zorlu bir mücadeleden geçerek ulusal bağımsızlığı ve halkın kurtuluşunu gerçekleştirdiğini, Arap ve Afrika halkının kurtuluş hareketlerinde şanlı bir sayfa açtığını söyledi. Çin Cumhurbaşkanı, Çin hükümetinin ve halkının Cezayir'in bağımsızlık devrimine destek ve yardım sağladığını, iki ülkenin ve halklarının mücadeleler sırasında derin bir dostluk kurduklarını da sözlerine ekledi.

Xi, son yıllarda, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin sürekli olarak güçlendirildiğini, uygulamaya dönük ikili işbirliğinin verimli olduğunu ve tüm bunların Çin-Cezayir kapsamlı stratejik ortaklığını yeni seviyelere çıkardığını belirtti. Xi ayrıca, Çin-Cezayir ilişkilerinin gelişimine büyük değer verdiğini, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde her iki ülkenin ve halklarının yararına olacak şekilde tüm alanlarda karşılıklı iletişim ve işbirliğini ilerletmek için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Cezayir'in Bağımsızlığının 60. Yıl Dönümünde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Cezayir'in Bağımsızlığının 60. Yıl Dönümünde Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Kutladı - Son Dakika
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