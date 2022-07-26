Xi, Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'na Tebrik Mektubu Gönderdi

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ikinci kez düzenlenen Çin- Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'na Pazartesi günü bir tebrik mektubu gönderdi. Xi, Çin Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe yönelik yazdığı mektupta, kalıcı barış ve evrensel güvenliği gerçekleştirmenin Çin ve Afrika halklarının ortak arzusu olduğunu dile getirdi. Çin'in her zaman Afrika ile ortak çıkarların peşinde daha büyük iyiliği destekleme ve samimiyet, pragmatizm, yakınlık ve iyi niyet ilkelerini takip etme taahhüdü ile ilişkileri geliştirmek için çalıştığını kaydeden Xi, ülkenin ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik vizyonuna bağlı kalmak için Afrikalı dostlarıyla çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Xi, Çin'in, özünde Birleşmiş Milletler bulunan uluslararası sistemi korumak, uluslararası adaleti desteklemek, Küresel Güvenlik Girişimi'nin uygulanmasını ilerletmek ve yeni çağda ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğu oluşturmak için Afrika ile birlikte çalışacağını belirtti.