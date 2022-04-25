Xi, Çin'de Dünya Standartlarında Üniversiteler Kurulması İçin Çarpıcı ve Yeni Bir Yol İzlenmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Xi, Çin'de Dünya Standartlarında Üniversiteler Kurulması İçin Çarpıcı ve Yeni Bir Yol İzlenmesi Çağrısı Yaptı

25.04.2022 21:19
Xi, Çin'de Dünya Standartlarında Üniversiteler Kurulması İçin Çarpıcı ve Yeni Bir Yol İzlenmesi Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin özelliklerine sahip dünya standartlarında üniversiteler kurma amaçlı çarpıcı ve yeni bir yol izlenmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin özelliklerine sahip dünya standartlarında üniversiteler kurma amaçlı çarpıcı ve yeni bir yol izlenmesi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, açıklamayı, Beijing'deki Çin Renmin Üniversitesi'ne ziyareti sırasında yaptı. Xi, üniversite yönetimlerinde, parti liderliğinin takip edilip, devrimci geleneklerin devam etmesinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Xi ayrıca, Çin üniversitelerinin ülkede kökleşmiş olması ve yabancı standartlar ile modelleri basitçe kopyalamaktan kaçınması gerektiğini belirtti.

Ziyaret, her yıl 4 Mayıs'a kutlanan Çin Gençlik Günü öncesinde gerçekleşti. Xi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi adına, ülke genelindeki tüm etnik gruplardan gençlere bu özel gün için tebriklerini iletti. Xi, ülkedeki bütün gençlerin parti yönergesini aklından çıkarmamaları, ulusal anlamda gençleşme yönünde gayret etmeleri ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için çok çalışmaları yönündeki umutlarını dile getirdi. Çin Renmin Üniversitesi'nin tarihi, 1937'de kurulan Shanbei Devlet Okulu'na kadar uzanıyor. Üniversite, yıllar boyu beşeri ve sosyal bilimlerin yanı sıra Marksizm çalışmalarıyla günümüze kadar büyüdü.

Xi, ziyareti sırasında ilk olarak ideolojik ve siyasi derslerin verildiği akıllı sınıfa gitti. Xi, öğrencilerle oturup dersi dikkatle dinledi ve tartışmalara katıldı. İdeolojik ve siyasi derslerin ahlakın geliştirilmesinde üzerine düşen rolü oynamaları gerektiğini vurgulayan Xi, bu tarz eğitimlerin, farklı gelişim safhalarındaki gençlerin ihtiyaçlarına uyarlanması yönünde çağrıda bulundu. Çin Renmin Üniversitesi'ni ülke genelindeki okullar için daha çok örnek ideolojik ve siyasi dersler vermeye çağıran Xi, ülke genelindeki üniversitelerin ideolojik-siyasi eğitimlerinde orta ve ilkokullarla daha fazla işbirliği yapmalarını istedi.

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Kaynak: Xinhua

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