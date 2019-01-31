Son Dakika Haberleri: Xi: Çin'de Ekolojik Uygarlık İnşası Yeni Bir Aşamaya Taşınmalı

Xi: Çin'de Ekolojik Uygarlık İnşası Yeni Bir Aşamaya Taşınmalı

11 dakika önce

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından kaleme alınan "Ülkemizin ekolojik uygarlık inşası yeni bir aşamaya taşınmalı" başlıklı yazı yarın "Qiushi" dergisinde yayınlanacak.

Xi: Çin'de Ekolojik Uygarlık İnşası Yeni Bir Aşamaya Taşınmalı, System.String[]

Xi yazısında, ekolojik uygarlık inşasının, Çin ulusunun ebedi kalkınmasıyla ilgili temel bir politika olduğuna dikkat çekti.

Xi, ÇKP önderliğinde ve sosyalist sistemin bütün güçlerinin bir araya getirilmesiyle ülkenin ekolojik uygarlık inşasının yeni bir aşamaya taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Ekolojik ortamın ÇKP'nin görevleri ve hedefleriyle ilgili önemli bir siyasi sorun olmasının yanı sıra, halkın yaşamıyla da yakından ilişkili önemli bir toplumsal problem olduğunu kaydeden Xi, halkın isteğine kulak verilmesinin ve halkın güzel ekolojik ortama yönelik günden güne artan taleplerinin karşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Xi, yeni çağda ekolojik uygarlık inşasının hızlandırılması için insan ile doğanın uyumlu yaşaması, güzel bir ekolojik ortamın bütün halka yarar sağlayan bir mutluluğa dönüştürülmesi ve en sıkı hukuki önlemlerle ekolojik ortamın korunma altına alınması ilkelerinin kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:02 Kaynak: Bültenler

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