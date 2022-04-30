Xi, Çin'deki Sermayenin Sağlıklı Gelişiminin Önemini Vurguladı - Son Dakika

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Cuma günü Çin'deki sermayenin sağlıklı gelişimini yasalara uygun bir şekilde düzenlemek, yönlendirmek ve önemli bir üretim faktörü olan sermayenin olumlu rolüne yer vermek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Xi bu açıklamasını, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun grup çalışma oturumundaki konuşmasında yaptı. Sosyalist piyasa ekonomisinde sermayenin önemli bir üretim faktörü olduğunu belirten Xi, sosyalist piyasa ekonomisinde sermayenin gelişimini düzenlemenin ve yönlendirmenin yalnızca önemli bir ekonomik mesele değil, aynı zamanda önemli bir siyasi mesele olduğunu ve bunun sadece önemli bir uygulama konusu değil, önemli bir teorik konu olduğunu da sözlerine ekledi. Xi, bunun temel sosyalist ekonomik sisteme, temel ulusal reform ve dışa açılma politikasına, yüksek kaliteli kalkınma ve ortak refaha, ulusal güvenlik ve sosyal istikrara bağlılığı sürdürmekle ilgili olduğunu kaydetti.