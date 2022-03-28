Xi, Çin'deki Uçak Kazasında Yaşamını Yitirenler İçin Saygı Duruşunda Bulundu - Son Dakika
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Xi, Çin'deki Uçak Kazasında Yaşamını Yitirenler İçin Saygı Duruşunda Bulundu

28.03.2022 15:40
Xi, Çin'deki Uçak Kazasında Yaşamını Yitirenler İçin Saygı Duruşunda Bulundu

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi tarafından önerilen bir dakikalık saygı duruşu, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısının başlangıcında gerçekleştirildi. China Eastern Havayolları'nın MU5735 sefer sayılı uçağı 21 Mart'ta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesindeki dağlık bir alana düşmüştü. Kaza […]

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) — Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi tarafından önerilen bir dakikalık saygı duruşu, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu toplantısının başlangıcında gerçekleştirildi. China Eastern Havayolları'nın MU5735 sefer sayılı uçağı 21 Mart'ta Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Tengxian ilçesindeki dağlık bir alana düşmüştü. Kaza için oluşturulan ulusal acil durum müdahale merkezine göre uçaktaki 132 kişinin tümü yaşamını yitirdi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, 21 Mart, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Xi, Çin'deki Uçak Kazasında Yaşamını Yitirenler İçin Saygı Duruşunda Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xi, Çin'deki Uçak Kazasında Yaşamını Yitirenler İçin Saygı Duruşunda Bulundu - Son Dakika
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