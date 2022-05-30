Xi, Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Yazılı Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Xi, Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Yazılı Açıklamalarda Bulundu

30.05.2022 17:01
Xi, Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Yazılı Açıklamalarda Bulundu

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, 2. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yazılı bir açıklama yaptı.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü, 2. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yazılı bir açıklama yaptı. Xi, Çin ile Pasifik ada ülkelerinin dağları ve okyanusları aşan köklü bir dostluğun tadını çıkardığını söyledi. Son yıllarda Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasında karşılıklı saygı ve ortak kalkınmayı ön plana çıkaran kapsamlı stratejik ortaklığın istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini ve verimli sonuçlar verdiğini söyleyen Xi, Güney-Güney işbirliği ve karşılıklı fayda için iyi bir örnek oluşturduğunu söyledi. Xi, Çin'in, büyük küçük demeden tüm ülkelerin eşitliğine bağlı kaldığını, çoğunluğun iyiliğini ve ortak çıkarlarını gözetmenin yanı sıra Pasifik ada ülkeleriyle dostluk ilişkileri geliştirmede samimiyet, gerçek sonuçlar, dostluk ve iyi niyet ilkeleri tarafından yönlendirilmeye devam ettiğini söyledi.

Uluslararası durum nasıl gelişirse gelişsin, Çin'in her zaman aynı ideali paylaşan ve aynı yolu takip eden iyi bir dost, iyi günde kötü günde iyi bir kardeş ve Pasifik ada ülkeleriyle yan yana ilerleyen iyi bir ortak olacağını söyledi. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın mekanizmasının resmi olarak Ekim 2021'de kurulduğunu kaydeden Xi, bunun her iki taraf için diyaloğu güçlendirmek, karşılıklı güveni geliştirmek ve işbirliğini teşvik etmek için yeni ve önemli bir platform sağladığını söyledi. Xi, Asya-Pasifik'te barış ve istikrarın korunmasının ve çeşitli ülkelerin ortak kalkınmasının teşvik edilmesinin hem bölge halkının ortak arzusu hem de bölge ülkelerinin ortak bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in zorluklarla birlikte mücadele etme konusundaki güveni pekiştirmek, ortaklaşa kalkınma arayışı konusunda fikir birliği oluşturmak, geleceği birlikte şekillendirmek için desteği harekete geçirmek ve ortak bir geleceğe sahip daha da yakın bir Çin-Pasifik ada ülkeleri topluluğu oluşturmak için el ele vermek amacıyla Pasifik ada ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Yazılı Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika


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