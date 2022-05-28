Xi, Çin Uygarlığı Araştırmalarının İlerletilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Xi, Çin Uygarlığı Araştırmalarının İlerletilmesi Çağrısı Yaptı

28.05.2022 17:17
Xi, Çin Uygarlığı Araştırmalarının İlerletilmesi Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, insanların Çin kültürüne olan güvenini artırmaya yönelik çabalar çerçevesinde Çin uygarlığı araştırmalarının ilerletilmesi konusunda çaba gösterilmesini istedi.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, insanların Çin kültürüne olan güvenini artırmaya yönelik çabalar çerçevesinde Çin uygarlığı araştırmalarının ilerletilmesi konusunda çaba gösterilmesini istedi. Xi bu açıklamasını, Cuma öğleden sonra, Çin uygarlığının kökeninin izini sürmeye atfedilen ulusal bir araştırma programı üzerine ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun bir çalışma oturumu sırasında yaptı. Xi, uzun süreli ve zengin Çin uygarlığının çağdaş Çin kültürünün temeli olduğunu ve kültürel inovasyona ilham veren bir hazine olduğunu kaydetti.

Xi, Çin ulusunun yeniden canlanmasının ortak arayışında Parti'nin ve toplumun tarihi farkındalığını ve kültürel güvenini güçlendirmek için Çin uygarlığının 5.000 yıldan fazla ve bunun da üzerinde olan tarihinin daha iyi anlaşılması çağrısında bulundu. Xi, Çin uygarlığının kökenine ilişkin araştırma programının kayda değer başarılar elde ettiğini, ancak hala ortaya çıkarılmayı bekleyen birçok tarihi gizem ve sağlam kanıtlara ve araştırmaya dayalı bir fikir birliği ile çözülmeyi bekleyen birçok sorun olduğu için bunun ileriye taşınması gerektiğini söyledi. Medeniyetin kökenini ve oluşumunu keşfetmenin karmaşık, zaman alıcı ve sistematik bir görev olduğunu belirten Xi, arkeolojik kazı ve literatür araştırmalarının doğa bilimlerinin araç ve yöntemleriyle birleştirilmesi için çaba gösterilmesini istedi. Xi, Çin medeniyetinin etki ve ilham verme gücünü artırmak amacıyla gün ışığına çıkarılan eserler ve kültürel kalıntıların incelenmesi ve ilgili bilgilerin tanıtımı için daha fazla çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi, 5.000 yıldan fazla bir süre boyunca, Çin halkının muhteşem bir medeniyet yarattığına ve insan uygarlığının ilerlemesine büyük katkılar sağladığına dikkat çekti. Güzel geleneksel Çin kültürünün Çin ulusunun kökü ve ruhu olduğunu vurgulayan Xi, bunu sosyalist bir toplum bağlamına uyarlamak ve ileri sosyalist kültürü geliştirmek için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Çin uygarlığının antik çağlardan bu yana açıklığı ve kapsayıcılığıyla bilindiğini belirten Xi, eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve karşılıklı uzlaşmayı savunan bir uygarlık görüşünün teşvik edilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Xi, medeniyetler arasındaki yanlış anlamaların, artırılmış mübadeleler, karşılıklı öğrenmeyi güçlendirerek kaçınılan çatışmalar ve medeniyet üstünlüğü yerine çeşitli medeniyetlerin birarada var olması yoluyla üstesinden gelinebileceğini söyledi. Xi ayrıca, farklı ülkelerde kendi kalkınma yollarını keşfeden insanlara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Çin'i güvenilir, sevilen ve hayranlık uyandıran bir ülke olarak sunmak amacıyla Çin medeniyetinin tarihinin ve uzun bir geçmişe sahip ve zengin Çin medeniyetinin cazibesinin iyi anlatılmasına vurgu yapan Xi ayrıca, kültürel kalıntıların korunması ve kullanılması ile kültürel mirasın muhafaza edilmesinin aktif olarak geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Xi, daha fazla politik destek sağlamaları ve Çin medeniyetinin muhafazası ve gelişmesi için güçlü bir sosyal atmosfer yaratmaları amacıyla her seviyeden kadrolara talimat verdi.

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Xi: Tarihi Mirası Kendi Hayatlarımız Gibi Titizlikle Korumalıyız Xi: Tarihi Mirası Kendi Hayatlarımız Gibi Titizlikle Korumalıyız Çkp Liderliği, Partinin Siyasi İstişare Çalışmalarına İlişkin Düzenlemeyi Görüşüyor Çkp Liderliği, Partinin Siyasi İstişare Çalışmalarına İlişkin Düzenlemeyi Görüşüyor
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, Çin Uygarlığı Araştırmalarının İlerletilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika


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