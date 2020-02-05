Xi: Coronavirüsü engelleme kritik aşamada - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Xi: Coronavirüsü engelleme kritik aşamada - Son Dakika Ekonomi

Xi: Coronavirüsü engelleme kritik aşamada

7 saat önce

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ölümcül coronavirüs salgınını engellemenin kritik aşamaya yükseldiği uyarısı yaptı.

Xi: Coronavirüsü engelleme kritik aşamada, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ölümcül coronavirüs salgınını engellemenin kritik aşamaya yükseldiği uyarısı yaptı.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, ülke genelindeki tüm sağlı otoritelerinin coronavirüs ilgi ilgili gelişmelere ilişkin merkezi çok net bir şekilde ve tam zamanında yapmaları çağrısı da yapan Xi, aynı zamanda salgını engelleme çalışmalarının da kararlılık içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Xi hafta başında yaptığı bir konuşmada da, giderek büyüyen coronavirüs salgınının, ülkesinin ekonomik ve sosyal istikrarını zarar verebilecek bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Coronavirüssalgını sonrası Çin hükümetiyle düzenlediği ikinci toplantısında Xi, coronavirüs ile ortaya çıkan kriz durumunun Pekin yönetimi için bir sınav niteliğinde olduğu uyarısı yaptı.

Xi ayrıca, Çin hükümet üyelerini ve devlet yetkililerini, salgının yayılmasını bir an önce kontrol altına alacak çozumlar bulma konusunda da uyardı.


Koronavirüs, Şi Cinping, Xi Jinping, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı
Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:09:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Xi: Coronavirüsü engelleme kritik aşamada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]