Xi'den, Asya'yı Dünya Barışı İçin Dayanak Noktası, Küresel Büyüme İçin Dinamo, Uluslararası İşbirliği İçin Standart Beli - Son Dakika

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü, Asya'yı dünya barışı için dayanak noktası, küresel büyüme için dinamo, uluslararası işbirliği için standart belirleyici yapma çağrısında bulundu. Xi bu açıklamalarını, Boao Asya Forumu 2022 Yıllık Konferansı'nın açılış töreninde video aracılığıyla gerçekleştirdiği açılış konuşmasında yaptı. Xi, Asya'da yaşayan insanların barışın değerine büyük hürmet gösterdiklerini ve kalkınmadaki kazanımlar sıcak ve soğuk savaşlar, güçlükler ve sıkıntılar yoluyla edinildiği için bu kazanımların kolay elde edilmediğinin bilincinde olduklarını belirtti. "Asya geçen onlarca yıl boyunca genel bir istikrar içinde yaşadı ve hızlı bir büyüme sağlayarak Asya mucizesini mümkün kıldı" diyen Xi, Asya'da işler iyi gittiğinde bundan tüm dünyanın faydalandığını ekledi. Xi, Asya'yı kalkındırma ve güçlendirmeye devam etme ve Asya'nın direnç, bilgelik ve gücünü gösterme yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Xi, Asya'da barışın kararlılıkla korunması, Asya işbirliğinin güçlü bir şekilde ilerletilmesi ve Asya birliğinin müşterek olarak desteklenmesine vurgu yaptı. "Bölgemizde barış ve istikrar kendiliğinden gelip kucağımıza düşmedi veya herhangi bir ülkenin bağışı olarak gelmedi" diyen Xi şunu ekledi: "Bunun tersine, (barış) bölgedeki ülkelerin müşterek çabalarının bir sonucudur." Xi, Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi ve ilk olarak Asya'da destek bulan Bandung Ruhu'nun bugün her zamankinden daha güncel olduğunu söyledi. Xi; karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda ve barış içinde birarada yaşama ilkelerinin gerçekleştirilmesini, iyi komşuluk ve dostluk politikasının izlenmesini ve Asya'nın geleceğini her zaman kendi ellerinde tutmasının sağlanmasını istedi. Kazan-kazan işbirliğinin Asya'nın kalkınması için garantili bir yol olduğuna işaret eden Xi, daha açık bir Asya geneli pazarın geliştirilmesi ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinde yeni aşamalar kaydedilmesi için çağrıda bulundu.

Xi, büyüklük ve güçleri ne olursa olsun ve bölgenin gerek içindeki gerek dışındaki tüm ülkelerin, Asya'ya sorun değil bir pırıltı katmaları gerektiğini söyledi. Xi, "Herkes barış ve kalkınma yolunu izlemeli, kazan-kazan işbirliği arayışında olmalı ve birlik ve ilerleme içinde bir Asya ailesine hep birlikte katkıda bulunmalı" dedi. Asyalıların geniş fikirliliğini takdir ettiğini söyleyen Xi, sıfır toplamlı oyun yerine diyalog ve işbirliğinin, kapalı kapı ve dışlayıcı yaklaşım yerine açıklık ve kapsayıcılığın ve üstünlük duygusu yerine fikir alışverişi ve müşterek öğrenmenin seçilmesi çağrısında bulundu. Bölgesel mimaride ASEAN merkeziliğini vurgulayan Xi, tüm tarafların arzularını dengeleyen ve tüm tarafların çıkarlarını içinde barındıran bir bölgesel düzen kurulması için çağrıda bulundu.