Xi'den Çin ve Almanya İlişkilerindeki Dengeleyici, Yapıcı ve Yönlendirici Rolü Daha İyi Kullanma Çağrısı - Son Dakika

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pazartesi günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi ve iki ülkenin ilişkilerindeki istikrar sağlayıcı, yapıcı ve yönlendirici rolü daha iyi kullanmalarının özellikle önemli olduğunu söyledi. Uluslararası manzarada süregelen karmaşık değişikliklere ve küresel güvenlik ile kalkınmaya yönelik zorluklar ve imtihanlardaki belirgin artışa dikkat çeken Xi, bu istikrarsızlık ve dönüşüm dönemine daha fazla istikrar ile emniyet sağlamaya yönelik artan ihtiyaca vurgu yaptı.

Xi, "Hem Çin hem de Almanya önemli etkiye sahip büyük ülkeler. Mevcut şartlar altında iki ülkenin ikili bağların kuvvetli ve istikrarlı büyümesini sürdürmesi ile bu ilişkinin istikrar sağlayıcı, yapıcı ve yönlendirici rolünü daha iyi kullanmaları özellikle önemli. Bu sadece Çin ve Alman halklarının çıkarlarına hizmet etmiyor, aynı zamanda dünya barışı ile huzuruna da belirgin şekilde katkı sağlıyor" dedi. Çin-Almanya ilişkilerinin son 50 senede yüksek kaliteli gelişim gösterdiğini ifade eden Xi, bu sırada iki tarafın birlikte kalkındığını ve gerçekçi işbirliğini derinleştirerek birbirinin başarısına katkıda bulunduğunu belirtti. Bu, temelde karşılıklı saygıya ve iki tarafın da kazançlı çıktığı işbirliği tarzına olan bağlılığa, değerli bir deneyime ve baştan beri desteklenmesi gereken önemli ilkeye dayandırılabilir.

Xi, Çin'in Almanya'yla bağlar geliştirme taahhüdünde bir değişiklik olmadığını, Çin'in Almanya'yla daha yakın işbirliği kurma yönündeki samimi isteğinde bir değişiklik olmadığını ve Çin ile Almanya'nın birlikte daha büyük farklar yaratacağına dair Çin'in inancında bir değişiklik olmadığını söyledi. Xi, "İki tarafın ikili ilişkileri daha da zenginleştirmek amacıyla diyalog ve işbirliği ana fikrine bağlı kalması, ikili diyalog ile işbirliği mekanizmalarını iyi kullanması ve iklim değişikliği, makroekonomik politika, finansal istikrar, enerji güvenliği, gıda güvenliği ile endüstriyel ve tedarik zincirlerinin istikrarı gibi konularda diyalog kurması önemli" dedi. Çin Cumhurbaşkanı, "İki taraf karşılıklı çıkara dayanan işbirliği potansiyelinden faydalanmalı ve çevrenin korunması, hizmet ticareti, yapay zeka ve dijitalleşmeyi içeren yeni teknolojilerde işbirliğinin yollarını aktif şekilde aramalı. Çin, Almanya ve diğer ülkeler için daha geniş pazar fırsatları anlamına gelen yeni bir kalkınma paradigmasını teşvik etmeye yönelik çabalarını hızlandırıyor" diye konuştu.

Xi, iki tarafın da gerçek çok taraflılığı desteklemesi, uluslararası kuralların uygulanmasının ve adaletin yanında yer alması, BM'nin uluslararası ilişkilerdeki merkezi rolünü savunması, uluslararası ilişkileri yöneten temel normları koruması, açık bir dünya ekonomisini teşvik etmesi ve küresel gelişimi daha dengeli, koordineli ve kapsayıcı hale getirmesi gerektiğini ifade etti. Xi, Almanya'nın Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme düşüncesiyle aktif desteği ile katılımına yönelik umudunu dile getirdi. ile Avrupa Birliği'nin (AB) kapsamlı stratejik ortaklar ve birbirleri için fırsat olduğunu ifade eden Xi, bu sebeple iki tarafın farklılıklardan çok ortak çıkarları olduğunu söyledi. Xi, "Çin, AB'nin stratejik bağımsızlığını destekliyor. Çin-Avrupa ilişkileri herhangi bir üçüncü tarafı hedeflemiyor, üçüncü bir tarafın tahakkümünde değil ve üçüncü bir tarafça kontrol edilmiyor. Bu, uzun vadede her iki tarafın da izlemesi gereken stratejik bir fikir birliğidir. İki tarafın karşılıklı saygı ve doğru anlayış içinde diyalektik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla iletişimi artırması ve karşılıklı güveni geliştirmesi önemli" ifadelerin kullandı.

"İki taraf da jeopolitik krizler karşısında diyalog ile işbirliğinin savunuculuğunu yapmalı ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarıyla uluslararası manzaradaki karmaşık zorlukları dengelemeli. İki taraf da Kovid sonrası toparlanmadaki zorluklar karşısında kalkınma stratejilerinde daha büyük bir sinerjinin peşine düşmeli, politika koordinasyonunu hızlandırmalı ve Çin-AB işbirliğinin açıklığıyla dünya ekonomisinde istikrar ile büyümeyi teşvik etmeli. İki taraf da küresel zorluklar karşısında iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi insanlığın geleceğini ilgilendiren alanlara odaklanmalı ve geniş kapsamlı diyalogları aracılığıyla küresel yönetişimin daha da gelişmesini desteklemeli" diyen Xi, Almanya'nın Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve güvenli gelişiminde olumlu bir rol oynayacağına dair umudunu da ifade etti.

Son yıllarda Almanya-Çin ilişkilerinde çok iyi bir gelişme kaydedildiğini belirten Scholz, iki tarafa da bu güzel geleneği ileri taşıma ve ikili ilişkilerdeki sağlam ivmeyi sürdürme çağrısında bulundu. Almanya, diplomatik bağların 50. yıldönümü kutlamasında Çin ile birlikte çalışacak, her seviyede yakın iletişim ve etkileşimi sürdürecek, hükümetlerarası müzakerelerin bir sonraki turunun başarılı geçmesini sağlayacak, küresel tedarik zincirlerinin istikrarını sürdürmek için diyalog içinde olacak, makroekonomik politikalar ve diğer önemli konularda koordinasyon kuracak ve ticaret ile yatırım, iklim değişikliği, Kovid-19'la mücadele, sağlık ve tıbbi bakım ile eğitim ve kültürü de içeren geniş yelpazedeki alanlarda işbirliğini artıracak.

Scholz, "Almanya, Çin'in Almanya için daha fazla fırsat sunacak yüksek standartlara sahip dışa açılmasını memnuniyetle karşılıyor. Almanya, çok uluslu cephede Çin ile iletişim ve işbirliğini artırmaya ve Avrupa-Çin ilişkilerinin sağlam şekilde gelişmesini desteklemeye hazır" diye ekledi. İki lider, Ukrayna'daki durum konusunda da derinlikli ve samimi fikir alışverişinde bulundu. Xi, Çin'in her zaman barışın tarafında olduğunu ve çıkarımını her meselenin kendi özelliklerine dayanarak bağımsız şekilde yaptığını ve Çin'in barışı desteklemek ve gerilimi azaltmak için çalıştığını vurguladı ve "Ukrayna krizi, Avrupa'nın güvenliğini bir kez daha yol ayrımına getirdi. Çatışmanın şiddetlenmesini ya da geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklenmesini önleyecek tüm çabayı göstermek önemli" dedi.

Xi, Avrupa tarafının tarihi bir sorumluluk ve siyasi bir ağırbaşlılık göstermesi, Avrupa'nın uzun vadeli istikrarını göz önünde bulundurması ve sorumluluk sahibi şekilde çözümü desteklemesi gerektiğini ve Avrupa'nın güvenliğinin Avrupalıların kendi ellerinde olması gerektiğini söyledi. Xi, "Çin, Avrupa'nın barış görüşmelerinin teşvikinde olumlu rol oynamasını ve dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir olası Avrupa güvenlik mimarisini destekliyor. Çin barışın desteklenmesine katkı yapan bütün uluslararası çabaları memnuniyetle karşılıyor. İlgili tarafların barışı müzakereler yoluyla mümkün kılarken Rusya ve Ukrayna'yı desteklemesi gerekiyor" diye ekledi.